Schönwölkau: „Eine Eingemeindung steht nicht mehr in der Diskussion“

Die Finanzlage ist schwierig wie eh und je in kleinen Kommunen, es stehen viele Aufgaben an und natürlich hat Corona Auswirkungen – Schönwölkau hat ein schwieriges Jahr hinter sich und kein leichtes vor sich. Über anstehende Aufgaben spricht der Schönwölkauer Bürgermeister Volker Tiefensee ( CDU) im Interview.

Frage: Zweifelsohne hat Corona das gerade zu Ende gegangene Jahr bestimmt. Wie gut ist Schönwölkau durch dieses schwierige Jahr 2020 gekommen, wenn man an Schulschließungen, Notbetreuungen und all die anderen Dinge denkt?

Antwort: Die Gemeinde hat außer den Problemen in den Kitas und in der Schule kaum Probleme gehabt. Bei der Gewerbesteuer gab es bisher keine Einbrüche, dafür aber bei der Einkommenssteuer – einer der Haupteinnahmequellen der Gemeinde.

Die Kommune muss aber einiges finanzieren. Bushaltestellen, Straßen, das Dorfgemeinschaftshaus in Lindenhayn wurden zuletzt immer mal als anstehende Projekte bezeichnet. Sind diese nach wie vor auf der Agenda oder hat Schönwölkau nun auch angesichts Corona eher andere Aufgaben?

Ja. Der Haushaltplan 2021/2022 und der weitere Finanzplan sieht weitere Investitionen in diesen Positionen vor. Der Plan wurde nur mit einer Auflage genehmigt, die aber nicht die Finanzen betrifft.

Früher warnten Sie davor, dass in Schönwölkau alle Straßen zu einer ähnlichen Zeit saniert wurden und dann wiederum alle auf einmal dran wären – fällt der Kommune das „alles auf einmal“-Herangehen nun auf die Füße, wenn Sie an anstehende Bauprojekte denken?

Die Straßen sind auf Grund der geringen Verkehrsbelastung aber nicht übermäßig verschlissen. Die laufende Instandsetzung, die notwendig ist, macht auf Grund der schlechten allgemeinen Finanzsituation Sorgen. Der Entwurf des neuen Finanzausgleichsgesetzes gibt die Hoffnung in dem Bereich mehr tun zu können.

Apropos Geld. Immer wieder ist in Kommunen wie Schönwölkau und anderen kleinen Gemeinden die Rede von angespannter Haushaltslage. Wie bewerten Sie diese Haushaltslage nun aktuell?

Das neue uns im Entwurf zur Kenntnis gegebene Finanzausgleichsgesetz ( FAG) macht Hoffnung, dass kleine Kommunen besser finanziell ausgestattet werden. Es ist geplant, dass Kommunen, die über den Durchschnitt mehr Kinder in den Kitas und in der Grundschule betreuen, besser ausgestattet werden als Kommunen, die weniger Angebote vorhalten. Da Kitas eine übermäßig teurere Einrichtung vor allem im Krippenbereich sind, ist der Ausgleich gut. Delitzsch hatte bei der Jugendplanung 2018 16,5 Kinderkrippen-Plätze je Tausend Einwohner, Schönwölkau 22,3, Zschepplin die höchste mit 24,9, Dommitzsch die niedrigste mit 14,6.

Man kann sich ja viele Sorgen auch ersparen. Immer wieder geisterte der Spruch von der Eingemeindung Schönwölkaus umher und Sie haben selbst immer wieder davon gesprochen, dass es bald LoKroSchö oder ein ähnliches Konstrukt mit anderen Kommunen wie Löbnitz und Krostitz geben werde – glauben Sie da nach wie vor dran oder bleibt Schönwölkau doch noch lange für sich?

Eine Eingemeindung steht nicht mehr in der Diskussion. Der Freistaat schützt finanzschwache bevölkerungsarme Kommunen mit dem FAG (Entwurf) besser als je zuvor. Ich denke immer noch, dass die Eingemeindung nach Krostitz im Zusammenhang in die Stadt Leipzig irgendwann in den zwanziger Jahren erfolgen wird, um die Kommunen in der EU zu stärken.

Wie machen Sie den Schönwölkauern ganz persönlich Mut für 2021?

Ich hoffe, wie auch alle meine Bürger, dass in 2021 wieder ein Vereinsleben stattfinden kann. Ob bei Dorffesten, Aktivitäten oder Treffen mit den Senioren oder den Jugendlichen untereinander in ihren Treffs. Die Situation 2020 war außergewöhnlich. Ich hoffe dies wird auf Grund neuer Pandemien nicht zu einem Dauerzustand, denn dann würde uns allen viel fehlen.

Zur Person Volker Tiefensee wurde 1990 zum Bürgermeister von Badrina gewählt, wurde dann 5 Jahre später der Bürgermeister der neu gebildeten Gemeinde Schönwölkau und ist seit 2009 ihr ehrenamtlicher Bürgermeister. Er ist Kreistagsmitglied und saß für die CDU auch zehn Jahre im Sächsischen Landtag. Nach der Lehre als Zootechniker spezialisierte sich Tiefensee als Meister der Rinderproduktion, absolvierte ein Studium zum Agraringenieur für Tierzucht und einen Lehrgang als Verwaltungsangestellter. Der 64-Jährige ist ledig. Volker Tiefensee engagiert sich in zahlreichen Vereinen und Gremien der Region.

Von Christine Jacob