Schönwölkau: Mehr Platz für Kinder, weniger für den Bürgermeister

Schnipp, schnapp. Das Band ist durchschnitten. Die Kinder aus der 1a schauen erfreut und neugierig über ihre Masken, applaudieren. Ihr neuer Klassenraum ist hiermit offiziell von Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU) und Elternratsvorsitzenden André Reichelt eröffnet. Es war ein langer Weg, bis die Räume in der Gellert-Grundschule Schönwölkau umgebaut und saniert übergeben werden konnten. Ende 2017 hatte der Gemeinderat das Projekt beschlossen. Bis zur Baugenehmigung dauerte es dann zwei Jahre. Mit Hilfe des Förderprogramms Invest Schule konnte seit Juni nun der Umbau mit Kosten in Höhe von rund 400 000 Euro gestemmt werden. Und er war sehr nötig. Denn schon eine ganze Weile gibt es an der Grundschule fünf Klassen und die nächsten Jahrgänge werden ebenfalls zweizügig sein. „Damit kamen die Räume an ihre Grenzen. Auch wenn wir bisher keine schlechten Bedingungen hatten“, stellt der Elternratsvorsitzende fest. Auch er ist mit seiner Familie vor vier Jahren hierhergezogen. Aktuell besucht der ältere Sohn die Grundschule, bald wird der jüngere eingeschult.

Auch die Schönwölkauer Baugebiete werden von jungen Familien bezogen. Die konkrete Konsequenz: Für den Schönwölkauer Bürgermeister und seine Mitarbeitenden wird es eng. Er ist mit seiner Gemeindeverwaltung und der Verwaltung des Abwasserzweckverbandes aus der oberen Etage der Grundschule aus- und in der ehemaligen Hausmeisterwohnung eingezogen. Das Büro des Gemeindeoberhaupts fand in einem einstigen Kinderzimmer Platz. Der Schreibtisch ist nur noch halb so groß wie früher.

Die Freude über die Veränderungen darf bei den jungen Lernenden, den Lehrenden und bei Schulleiterin Katrin Gilbert entsprechend größer ausfallen. Sie bekamen die ehemalige Büro-Etage und damit drei Klassenzimmer, die frisch in gelb-orange, grünblau und rosé-weiß strahlen, dazu. „Wir haben gestern mit Fasching eröffnet, die Kinder hatten sich viel zu erzählen“, berichtet Katrin Gilbert. Denn sie kamen am Montag nach den langen Lockdown-Schließungen zum ersten Mal wieder in die Schule. Gefeiert wurde in Einzelgruppen. So wurde der Tag für die 1 a zum Testlauf für ihr neues Klassenzimmer deklariert, während am Dienstag nach dem Banddurchschnitt die Zimmer als offiziell eröffnet und in Betrieb genommen galten. Die Zeit der Doppelnutzung der Räume im Kellergeschoss, der provisorischen Lösungen, des Baulärms und -drecks ist damit abgeschlossen.

Platz in den neuen hellen Räumen der Gellert-Grundschule. Quelle: Heike Liesaus

Fluchttreppe und Laptops

Nicht allein die Räume waren umzubauen. Es waren umfangreiche Brandschutz-Maßnahmen nötig. So ist jetzt auch eine Fluchttreppe am Gebäude angebracht. Auch die digitale Erschließung wurde mit vorbereitet. Laptops sind bestellt. Allerdings gibt es dafür jetzt dreimonatige Lieferfristen. 63 500 Euro aus dem Digitalpakt fließen in die Grundschule.

„Nun soll noch die Bushaltestelle den fehlenden Unterstand bekommen“, erklärte Volker Tiefensee. Der behindertengerechte Ausbau ist ebenfalls geplant. Den neuen Schulhof gibt es bereits. Er wurde im vorigen Jahr fertig.

Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU) hat mit der Gemeindeverwaltung jetzt ein kleineres Büro bezogen. Die Grundschule brauchte Platz. Quelle: Heike Liesaus

Von Heike Liesaus