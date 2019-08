Wölkau/Luckowehna

Ein unangenehmes Thema wird der Gemeinderat von Schönwölkau am Donnerstagabend auf dem Tisch haben. Es steht wie in früheren Jahren auch schon mal wieder die erste Lesung zur Änderung der Elternbeiträge an, damit könnten schließlich auf absehbare Zeit höhere Kosten für die Familien einhergehen.

Unangenehmes Thema für Schönwölkauer Räte

Kürzlich hat Bürgermeister Volker Tiefensee ( CDU) die Gemeinderäte darüber informiert, dass das Thema leider wieder ansteht und die Verwaltung eine Erhöhung der Elternbeiträge vorschlagen wird beziehungsweise sie vorschlagen werden muss, um die Kosten nicht weiter aus dem Ruder laufen zu lassen. Der Betreuungsschlüssel ist erneut gesunken, was wiederum Kostensteigerungen mit sich bringt. Vor allem im Krippenbereich ist der Gemeindeanteil an den Gesamtkosten für einen Platz in der Vergangenheit gestiegen, macht aktuell fast 715 statt 2017 noch knapp 580 Euro aus an den Gesamtkosten aus. Zwar hat der Freistaat auch an den Landeszuschüssen gedreht, jedoch müssen nach wie vor die größten Anteile von Kommunen und Eltern aufgebracht werden – Geld, das Schönwölkau so nicht hat. Ein Krippenplatz kostet insgesamt mehr als 1100 Euro, ein Kindergartenplatz knapp 500 Euro – die Familien selbst tragen davon einen mitunter vergleichsweise kleinen Anteil. Angedacht ist seitens der Verwaltung die Elternbeiträge um bis zu 20 Euro anzuheben. So könnte die Betreuung im Krippenbereich, momentan bereits 210 Euro pro Monat teuer, um weitere 20 Euro teurer werden. Im Kindergartenbereich schwebt der Verwaltungsspitze eine Erhöhung von etwa 10 Euro auf dann 133 Euro im Monat vor. Die Preise im Hort, momentan sind 59 Euro beziehungsweise 71 Euro mit Frühhort zu zahlen, sollen sich lediglich um ein paar, vielleicht drei Euro erhöhen. Dabei wären die höchstmöglichen Beträge, die die Kommune nach Gesetzeslage aufrufen könnte noch nicht erreicht. Würde der Gemeinderat diese Ideen zu neuen Elternbeiträgen voll ausschöpfen können, könnten sich Mehreinnahmen für die finanzschwache Gemeinde von etwa 46 000 Euro ergeben.

Gemeinderat tagt in Luckowehna

Der Gemeinderat tagt am Donnerstagabend im Reiterstübchen des Reiterhofs Luckowehna. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 19.30 Uhr, zu Beginn ist Gelegenheit für eine Bürgerfragestunde.

Von Christine Jacob