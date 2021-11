Wölkau

Die Neufassung der Gemeinschaftsvereinbarung zwischen Schönwölkau und Krostitz ist in Arbeit. Doch aus der Formalie könnte ein handfester Streit werden.

„Es gibt noch viel Gesprächsbedarf“, heißt es aus dem Gemeinderat Schönwölkau. Dort ist man seit Jahren unzufrieden mit dem Verlauf der „Zweckehe“ mit Krostitz. Beide Gemeinden bilden seit mehr als zwei Jahrzehnten eine sogenannte Verwaltungsgemeinschaft. Die dazugehörige Vereinbarung stammt aus dem Jahre 1999 und braucht eine Überarbeitung. Diese hatte konkret der Krostitzer Bürgermeister Oliver Kläring (CDU) im Frühjahr angeschoben. Denn der Krostitzer Haushalt war nur mit der Auflage genehmigt worden, dass die Gemeinschaftsvereinbarung überarbeitet wird. Krostitz geht es darum, in der neuen Vereinbarung die Aufgaben und auch die finanziellen Ausgaben dafür klar zu definieren.

Fünftes Rad am Wagen?

Und so wie Kläring damals mit der Botschaft „Wir müssen reden“ in den Gemeinderat Schönwölkau kam, kommt dieses „Wir müssen reden“ nun von dort zurück. So wähnen sich die Schönwölkauer schon länger als eine Art fünftes Rad am Wagen, unterstellten bereits, sie würden nur zehntausende Euros an Umlage bezahlen und wenig Service herausbekommen, sodass beispielsweise nicht einmal die Homepage ausreichend gepflegt sei. Schönwölkau will solche Kostenfragen nun genau geklärt wissen. Auch mit dem Gedanken des Austritts aus der Verwaltungsgemeinschaft wurde schon gespielt. Aus Sicht der Rechtsaufsicht sei dies allerdings nicht möglich.

Von Christine Jacob