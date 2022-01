Wölkau

Die Gemeinde Schönwölkau hat ein schwieriges Jahr hinter sich und erneut kein leichtes vor sich, denn die Finanzlage gilt weiter als angespannt. Über anstehende Aufgaben spricht der Schönwölkauer Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU) im Interview.

Wie fällt die Bilanz für Schönwölkau 2021 aus?

Es gibt nicht viel zu sagen. Die Gemeinde ist chronisch unterfinanziert und wir basteln an unserem Haushalt.

Wann wird der fertig?

Das kann ich nicht sagen, da er im Moment nicht zustimmungsfähig ist. Denn wir arbeiten noch immer an unserer Gemeinschaftsvereinbarung mit Krostitz. Es ist eine schwebende Angelegenheit, die wir aber im Januar oder Februar endgültig geregelt bekommen wollen. Denn sonst ist ja allgemeiner Stillstand und es muss ja irgendwie weitergehen.

Was wären die haushalterischen Vorhaben, die 2022 dringend sein müssen?

Es stehen keine große Investitionen an, weil die Haushaltslage einfach sehr angespannt ist. Aber ein Schwerpunkt wird es sein, dass wir die Hortkinder aus den Kitas Brinnis und Hohenroda heraus nehmen und hier zentral am Standort der Grundschule im Hort betreuen. Da müssen noch ein paar Dinge hinsichtlich der Voraussetzungen geklärt werden. Dafür werden wir einige Investitionen tätigen müssen. Ansonsten stehen keine größeren Sachen an.

Schönwölkau kann nicht ohne Fördermittel

Weil es sich die Gemeinde nicht leisten kann?

Wir können nur mit Fördermitteln bauen. Und die Hauptinvestition wie die Beschaffung des Feuerwehrautos für Badrina war ja schon im alten Haushalt und ist in Arbeit. Wir bereiten weiter die Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser vor, da steht jetzt konkret Lindenhayn oben auf der Liste. Dort soll ein Erweiterungsbau errichtet werden, weil im Gerätehaus die Sanitäranlagen fehlen und das ist nicht mehr zeitgemäß. Das jedoch ist erst für 2023 geplant, aber es muss natürlich auf den Weg gebracht werden. Ansonsten wird es diverse Instandsetzungen geben. Zum Beispiel die Sanierung des Hofes am Kulturraum in Lindenhayn – aber ohne Fördermittel geht dort auch nichts.

Ursprünglich sollte dort die Arztstation hinkommen …

Da werden wir wahrscheinlich eine andere Lösung finden und in Wölkau ein Grundstück zur Verfügung stellen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass sich hoffentlich bald etwas am Schloss tut und hier dann viele ältere Menschen leben sollen, macht eine Arztpraxis am Standort Wölkau mehr Sinn.

Was sind weitere Schwerpunkte?

Für mich weit oben steht die Gestaltung der Bushaltestelle vor der Gellert-Grundschule. Die Kinder springen, wenn sie in Richtung Dorfmitte fahren, aktuell noch in den Schlamm. Die Kinder müssen richtig tief runter steigen, um aus dem Bus zu kommen und das ist kein Zustand. Aber ich muss leider sagen: All das geht nur, wenn Fördermittel kommen. Bisher haben wir nur für das Feuerwehrauto einen Zuwendungsbescheid.

Die Situation, ohne Fördermittel nicht voranzukommen, ist aber nicht typisch Schönwölkau. Das kennen auch andere wie zum Beispiel Delitzsch. Ist denn Schönwölkau wirklich so chronisch unterfinanziert oder übertreiben Sie jetzt einfach nur?

Man kann einfach keine großen Erwartungen hegen, dass hier große Sprünge gemacht werden können und das muss man deutlich sagen. Die Haushaltslage ist äußerst angespannt. Wir haben zum Beispiel erhebliche Mehrkosten bei der Kinderbetreuung. Dabei muss man sagen: Es ist natürlich sehr schön, dass heutzutage drei Kinder in einer Familie keine Ausnahme mehr sind – zumindest bei denen, die hier in Schönwölkau siedeln. Im Prinzip begrüße ich das natürlich, aber für uns als Kommune ist das eine Herausforderung, denn es fehlt an der Infrastruktur. Aber die Kosten eines Kita-Neubaus können wir nicht stemmen, nicht mal mit 50 Prozent Fördermitteln.

Schönwölkau leistet sich vier Kitas

Allerdings hat Schönwölkau auch vier Standorte für Kitas. Das leisten sich andere schon lange nicht mehr…

Es ist doch aber schön für die Eltern, dass sie mit der Diakonie und dem DRK zwei verschiedene Träger zur Auswahl haben. Wobei: So richtig auswählen können sie momentan nicht, weil sie nur dorthin können, wo ein Platz frei ist. Viele Schönwölkauer Kinder werden bereits in anderen Kommunen betreut, dafür möchte ich mich ausdrücklich bei den anderen Gemeinden bedanken. Wir selbst betreuen natürlich aber auch aus umliegenden Gemeinden Kinder. Es ist ein Geben und Nehmen.

Zur Person Volker Tiefensee ist 65 Jahre alt und schon seit 32 Jahren im Amt. Er wurde 1990 zum Bürgermeister von Badrina gewählt und fünf Jahre später der Bürgermeister der neu gebildeten Gemeinde Schönwölkau. Seit 2009 übt er diesen Posten ehrenamtlich aus. Bis 2019 saß er für die CDU auch im Sächsischen Landtag. Der über zwei Meter große Badrinaer engagiert sich in zahlreichen Vereinen der Region. Volker Tiefensee ist ledig.

Bevölkerungswachstum durch Kinder bleibt also mehr eine Freude?

Auf jeden Fall. Wir haben jetzt wieder über 2600 Einwohner. Das gab es schon lange nicht mehr. Und es gibt auch weiter Interessenten für Baugebiete. Noch vor zehn Jahren haben wir zwei mal pro Jahr das gemeindliche Einvernehmen für einen Hausbau erteilt, zuletzt waren das zwischen 15 und 20 pro Jahr. Schön wären zehn Häuser pro Jahr die nächsten Jahre für ein gesundes Wachstum. Es kommen wieder junge Familien. Ich habe pro Woche mindestens zwei, drei Anfragen nach Grundstücken.

Und was sagen Sie denen?

Ich sage: Ich bin kein Makler, schauen Sie ins Internet, fahren Sie durch die Dörfer und schauen Sie, wo „Zu verkaufen“-Schilder stehen.

Und wie lange wollen Sie noch solche Anrufe annehmen? Sie sind seit über 30 Jahren Bürgermeister und eigentlich im Rentenalter … Arbeiten Sie schon dran, dass jemand anderes den Job übernimmt?

Es kämpfen da zwei Seelen in mir. Die eine sagt, dass mir die Arbeit als ehrenamtlicher Bürgermeister unglaublich viel Spaß macht. Die andere sagt, dass es für die Gemeinde nicht gesund ist, wenn der Bürgermeister seit 32 Jahren immer der gleiche Name ist und ein junger, drahtiger Bürgermeister mit neuen Ideen ran muss – der dann allerdings auch den finanziellen Zwängen unterliegt. Im Februar 2023 wird voraussichtlich gewählt, ich muss mich spätestens im Dezember entscheiden, ob ich auf dem Wahlzettel stehen möchte. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, mit der Arbeit aufzuhören, aber irgendwann muss es sein.

Von Christine Jacob