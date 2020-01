Schönwölkauer Bürgermeister: „Zehn Häuser pro Jahr sind kein Problem“

Wölkau

Am Haushalt für das Jahr wird noch gearbeitet, einige Projekte stehen an – doch die Finanzlage ist nicht üppig. Schönwölkau hat auch dieses Jahr viel Arbeit vor sich. Wie es um die Kommune bestellt ist, hat die LVZ Bürgermeister Volker Tiefensee ( CDU) im Interview gefragt.

Frage: Auch in Schönwölkau sind wieder Aufstellungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen beschlossen worden. Andere Kommunen scheinen sich immer nur über den Zuzug zu freuen. Sie waren da immer kritisch. Warum?

Antwort: Das ist einerseits schön. Andererseits birgt es Probleme. Weil wir durchaus Probleme mit der Infrastruktur haben.

Das heißt genau?

Wir haben 177 Plätze in Kindergarten und -krippe bei 2500 Einwohnern. Krostitz mit rund 2000 Einwohnern mehr hat 158 Plätze. Wir haben also an sich jede Menge Plätze und eine gute Betreuungsquote. Und wir haben trotzdem unsere Probleme, weil uns die Erzieher fehlen. Es gibt auf dem Markt nicht genügend Erzieher, um die ganzen Bedarfe abzudecken. Jedes Haus, was mehr kommt, erhöht solche Probleme, weil es meist Familien sind. Aber ich pflege auch zu sagen, dass zehn Einfamilienhäuser pro Jahr kein Problem sind. In den vergangenen fünf Jahren waren wir bei 17 bis 19. Das ist ungesund. Wir müssen das also entsprechend bremsen und werden das hinbekommen, denn vom Aufstellungsbeschluss bis zum Bau vergeht einige Zeit, sodass wir im gesunden Rahmen wachsen.

Gemeinde Schönwölkau Die Gemeinde Schönwölkau ist 1995 durch den Zusammenschluss mehrerer Gemeinden entstanden. Heute bilden Badrina, Boyda, Brinnis, Göritz, Gollmenz, Hohenroda, Lindenhayn, Luckowehna, Scholitz, Mocherwitz, Wannewitz und Wölkau die Gemeinde Schönwölkau. Volker Tiefensee war seit 1990 Bürgermeister der Gemeinde Badrina, ab 1995 dann Bürgermeister der Gemeinde Schönwölkau. Seit 2009 ist er ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Schönwölkau. Die Gemeinde Krostitz als erfüllende Gemeinde bildet mit der Gemeinde Schönwölkau eine Verwaltungsgemeinschaft. Immer wieder wurde in der Vergangenheit von den Schönwölkauern kritisiert, dass Krostitz nicht genug für die Gemeinde tue.

Wie erklären Sie sich die Beliebtheit Schönwölkaus? Es gab seitens der Landesdirektion sogar mal Aussagen über einzelne Schönwölkauer Ortsteile, die wüst fallen würden.

Wir haben eben noch Bauplätze im Gegensatz zu manch anderen Kommunen. Und die sind noch relativ preiswert. Wir profitieren aber vom Boom rund um Leipzig, speziell im Norden und zum Norden gehören wir nun mal dazu.

In der Vergangenheit hieß es oft auch, Schönwölkau werde es 2020 nicht mehr geben. Und nun?

Wir haben Anfang der 2010er-Jahre durchaus mit dem Kommunalamt zusammen gesessen und ernsthaft darüber diskutiert, eine Vereinigung der Gemeinden Löbnitz, Krostitz und Schönwölkau zu schließen. Endpunkt sollte dabei der 1. Januar 2016 sein. In nichtöffentlichen Sitzungen hatten wir das in Löbnitz und Krostitz andiskutiert. Dann aber änderte sich um 2014 die Politik im Freistaat weg von der Eingemeindung hin zu gemeindlichen Kooperationen. Auch dazu hat es Gespräche mit verschiedenen Partnern gegeben. Aber so richtig ist da nichts rausgekommen. Wir kooperieren ja schon.

Manchmal hat man den Eindruck, dass das eigenständige Schönwölkau sich mitunter kaum noch eine Briefmarke leisten kann, um es mal überspitzt zu formulieren. Was kann und will sich die Kommune da 2020 leisten?

Also erstmal: es gibt viele Gemeinden, die Probleme haben in ihrem Haushalt mit außerordentlichen Summen umzugehen. Es gibt wenig Spielräume in den Haushalten und daher ist es ungemein wichtig, mit Fördermitteln zu bauen. Aus eigener Kraft wird es schwierig bis unmöglich. Wir leben. Noch haben wir genehmigte Haushalte. Das kann sich jedes Jahr ändern. Ich erwarte jetzt für den ländlichen Raum sehr viel von der neuen Regierung des Freistaats. Unser Schwerpunkt 2020 ist der Umbau der Gellert-Grundschule in Wölkau. 2021 wollen wir am Dorfgemeinschaftshaus Lindenhayn etwas tun - Fördermittel vorausgesetzt. Und dann werden wir uns weiter die Straßen und Bushaltestellen vornehmen.

Von Christine Jacob