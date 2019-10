Schönwölkauer Homepage wird überarbeitet

Wölkau

Die Internetpräsenz der Gemeinde Schönwölkau wird auf den aktuellen Stand gebracht. Immer wieder hatte es in der Vergangenheit Kritik gegeben, dass auf www.schoenwoelkau.de nicht mehr aktuelle Inhalte zu finden sind. Eine Weile wurden zum Beispiel Namen von Gemeinderäten gelistet, die überhaupt nicht mehr im Amt oder sogar verstorben waren.

Immer wieder Kritik

Gemeinderäte hatten daher immer wieder moniert, dass die Seite nicht nur an diesen Stellen voller überholter Informationen sei, dabei sei eine moderne und aktuelle Internetseite heute ein Aushängeschild einer Kommune. So war auch der Verwaltungspartner Krostitz in die Kritik geraten, weil dort die Homepage überarbeitet werden müsste – das allerdings geht nur mit den entsprechenden Zuarbeiten aus Schönwölkau, wofür in Zeiten von Personalmangel aber keine Kapazitäten vorhanden waren und zudem Know-how fehlte. Dies konnte nun dank der Hilfe eines jungen Gemeinderats aufgeholt werden. Die Arbeiten an der Seite dauern an.

Von cj