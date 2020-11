Schönwölkauer Vereine in Corona-Sorge um ihre Kulturpartner

Wölkau/Hohenroda

Der Verein Patronatskirche Kunst und Kultur wollte es wagen. Ende Oktober fingen sie vorsichtig optimistisch an, eine Veranstaltung des Leipziger Central Kabaretts zu bewerben. Jetzt, Mitte November, hätte es „Die fabelhafte Welt der Pandemie“ im Leinesaal in Badrina gegeben. Dann kam der Lockdown.

Weniger Geld für Vereine

„Auch wir Vereine leiden unter der jetzigen Situation“, schildert Sabine Sprechert vom Verein. Das Verständnis für die Maßnahmen ist da und sie werden mitgetragen. Gleichzeitig bekomme man auch als kleinerer Kulturanbieter wie es so ein regionaler Verein ist gut mit, was jede Absage für die Kulturschaffenden bedeutet. „Man sorgt sich vor allem um seine langjährigen Partner, Künstler leben seit Monaten ohne Einnahmen“, so Sabine Sprechert. Natürlich gibt es auch weniger Einnahmen für die Vereine, derzeit fließen nur die Mitgliedsbeiträge, die Einnahmen von Veranstaltungen fehlen gänzlich. Der Kulturverein hat jedes Jahr viele Veranstaltungen rund um die Kirche ohne Dach organisiert. Um die 1000 Gäste lockt die Patronatskirche sonst in der Saison von Mai bis September, so werden Spenden zum Erhalt gesammelt.

Aufgeschoben nicht aufgehoben

Dass Corona einen Strich durch die Rechnung macht, kennt man auch beim Heimatverein Hohenroda/Mocherwitz. Auch hier sind Veranstaltungen abgesagt worden. Man will optimistisch bleiben. Aufgeschoben heißt bekanntlich nicht aufgehoben. Das für diesen Juni geplante 30. Turmfest soll nun im Juni 2021 stattfinden und den runden Geburtstag eben mit Verspätung würdigen. „Wünschen wir uns, dass wir 2021 gemeinsam feiern und die vielen Höhepunkte des 30. Turmfestes erleben können“, so der Verein.

