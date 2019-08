Delitzsch

In dieser Saison haben bereits 18 000 Gäste das Freibad in Delitzsch besucht, so die Angabe der Stadtverwaltung auf Anfrage. Gestartet ist die Saison am 17. Mai, das Freibad bleibt voraussichtlich noch bis 15. September geöffnet. Aufgrund der angespannten Personalsituation gibt es in dieser Saison zwei Schließtage pro Woche statt wie bisher nur einem Schließtag.

Ganz gut auf Kurs in Sachen Besucherzahlen liegt auch das Museum Barockschloss Delitzsch, im ersten Halbjahr waren 5934 Menschen zu Gast im Delitzscher Wahrzeichen – im vergangenen Jahr kamen insgesamt 12 540 Gäste.

Tiergarten Delitzsch auf Rekordkurs

Sehr gut auf Kurs liegt der Tiergarten Delitzsch, sehr wahrscheinlich könne auch in diesem Jahr wieder der Besucherrekord geknackt werden. Zu den genauen Besucherzahlen des laufenden Jahres werden derzeit allerdings keine Angaben gemacht. 2018 besuchten 76 312 Menschen die beliebteste Delitzscher Freizeiteinrichtung. Das waren rund 3000 mehr als 2017, als der Tiergarten erstmals mehr als 70 000 Gäste verzeichnete und rund 19 000 Besucher mehr als 2016.

Von cj