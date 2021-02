Reibitz

„Stichwort: BMA automatischer Meldereinlauf, Einsatzort: Reibitz, Sausedlitzer Straße, Kinderhaus Horizont“. Wenn die Feuerwehr so alarmiert wird, heißt das: Hier können Menschenleben in Gefahr sein. Entsprechend setzen sich Mensch und Technik schnellstens in Bewegung. Im Heim wohnen junge Mütter und Väter mit ihren Kindern. Dieser Alarm mobilisierte im vorigen Jahr sieben Mal die Feuerleute in Löbnitz, aber auch die in Delitzsch. Und deshalb war die Alarmierung Diskussionsthema in der Ratssitzung am Montag.

Denn zwar stellte sich der Alarm am Ende glücklicherweise jeweils als Fehlalarm heraus. Alle Bewohner hatten jeweils vorbildlich das Gebäude verlassen und sich am Sammelplatz eingefunden. Die Feuerwehren konnten nach der Erkundung der Lage Entwarnung geben und abrücken. Grund zur Erleichterung beim Betreiber, dem Soziokulturellen Zentrum in Delitzsch. Aber nach dem siebten Mal auch Grund zum Ärger. Denn brennt es tatsächlich, gilt der Einsatz als Hilfe in der Not und bleibt kostenfrei. Bei Fehlalarm, den überempfindliche Brandmeldeanlagen (BMA) auslösen, muss der Betreiber der Immobilie zahlen.

Teure Drehleiter kommt automatisch

Der Alarm der Anlage im Heim geht direkt an die Rettungsleitstelle in Leipzig. Und laut Ausrückeordnung ist für derartige Einrichtungen in der Gemeinde Löbnitz festgelegt, dass auch die Feuerwehr Delitzsch mit ihrer Drehleiter anrollt. Und das macht die Sache teuer. Die Ausrückeordnung einfach umschreiben, so dass nur Kräfte der Reibitzer und Löbnitzer Feuerwehr alarmiert werden, geht auch nicht. Das würde dann ebenso für andere Einrichtungen wie das Pflegeheim gelten.

Die automatische Meldung an die Rettungsleitstelle einfach abzuschalten, ist offenbar keine praktikable Lösung. Es wird also noch gemeinsam mit den Brandschutzbehörden und Betroffenen nach einer Lösung gesucht. Der Beschluss des Gemeinderates dazu ist jetzt auf die nächste Sitzung verschoben.

Von Heike Liesaus