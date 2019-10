Schülerin vom BSZ Delitzsch tritt in Snack-Wettbewerb an

Delitzsch

Am Wochenende heißt es Daumen drücken. Eine Schülerin des Delitzscher Berufsschulzentrums tritt in München beim Deutschen Fleischer-Verbandstag und dem daran angeschlossenen Nachwuchswettbewerb „Homann Snack Star – Snack des Jahres“ an. Lehrer Christoph Janetzki hatte bereits vergangenes Jahr eine Schülerin bis zum dritten Platz begleitet, nun hat er zwei seiner Schützlinge unter die besten Zehn von hunderten Einsendern gebracht.

Zwei Schülerinnen vom BSZ Delitzsch ganz weit vorn

Während Top-Ten-Teilnehmerin Jessica Müller mit ihrem Rezept „ Jessicas Rosen“ leider nicht zum Ausscheid eingeladen wurde, hat Nicole Pokorny mit ihrer Kreation die Chance auf den Sieg. Für den Wettbewerb wird die 20-Jährige gemeinsam mit Lehrer Christoph Janetzki 50 Portionen ihrer „Poko-Spieße“ zubereiten. Benannt hat die Schkeuditzerin das Rezept angelehnt an ihren Nachnamen. Die junge Frau ist im dritten Jahr ihrer Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin. Sie ist in einem Betrieb in Leipzig, am BSZ Delitzsch wird ihr alles beigebracht, was sie dafür braucht.

Rezept für den Poko-Spieß Zutaten: 800 g Gehacktes vom Schwein, Salz, Pfeffer, 12 Käsewürfel, 40 g Semmelmehl, 40 g Mehl, 2 Eier, ½ Zucchini, 1 rote Zwiebel, 1 rote Paprika, 4 Scheiben Bacon, 3 Spieße, 40 g Snack-Sauce Joghurt-Knoblauch. Zubereitung: Das Gehackte abschmecken, 12 kleinen Kugeln mit Käsewürfel füllen. Vier Hackbällchen mit Mehl, Ei und Paniermehl panieren. Vier weitere Hackbällchen mit Bacon ummanteln und die restlichen mit Zucchini ummanteln. Spieße abwechselnd mit Paprika, den Bällchen und Zwiebeln bestücken und frittieren. Mit Snack-Sauce dazu anrichten.

Nicole Pokorny ist dabei, ihren Traumberuf zu ergreifen. Sie sei schon als Kind fasziniert davon gewesen. „Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit“, sagt sie. Sie sei aufgeregt vorm Wettbewerb, aber auch stolz darauf, dass sie es schon so weit geschafft hat. Der Lehrer hatte ihr und den Mitschülern die Aufgabe gegeben, Rezepte zu entwickeln. Die Ideen kamen den Finalistinnen Nicole Pokorny und Jessica Müller recht spontan, gemeinsam mit ihrem Lehrer entwickelten sie sie weiter. Am Sonntag ist die Preisverleihung.

Von Christine Jacob