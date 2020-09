Schenkenberg

Die halbrunde Bank passt gut an den Stamm der Schenkenberger Friedenseiche. Nur noch ein wenig Nivellierung ist nötig, damit sie gerade steht. Dann kann mit dem Rücken zur Borke gerastet und entspannt werden.

Sitzgelegenheit hat gefehlt

Ortsvorsteher Lars Winkler freut sich: „Da muss man die Stadt auch mal loben.“ Manchmal sind es die kleinen Dinge, die Freude machen. Die Idee dafür sei aber von den Schenkenberger Landfrauen gekommen, die sich an ihn wendeten. Karin Nadler, die dort für die Bibliothek und die Runden im Lesestübchen zuständig ist, war ihrerseits angesprochen worden. Denn es fehlt eine Sitzmöglichkeit zwischen Bushaltestelle und Friedhof im kleinen Ort. Ob da nicht etwas zu machen wäre?

Anzeige

Alte Bank sieht wie neu aus

Lars Winkler wandte sich an die Stadtverwaltung. Und tatsächlich musste ein Sitzmöbel nicht erst bestellt werden. Uwe Jäger vom Bereich Liegenschaften wusste schnellen Rat: An der Diesterweg-Grundschule wird gerade der Schulhof neu gestaltet. Dort kamen alte Bänke weg, wurden verschrottet. Dass das Exemplar, das nun an der Schenkenberger Eiche steht, wie neu aussieht, ist dem Schulhausmeister Steffen Westram zu verdanken. Er hat dafür gesorgt, dass das Metallgestell von Rost befreit und mit neuer Farboberfläche versehen ist. Die Holzlatten obendrauf sind ganz neu, die alten waren morsch und nicht mehr zu gebrauchen.

Von Heike Liesaus