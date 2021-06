Schulen in und um Delitzsch arbeiten an der Digitalisierung

Delitzsch

Lernerfolge und eine lange Liste unerledigter Aufgaben. Die Digitalisierung der Schulen bietet beides, auch in und um Delitzsch. „Wir hatten Glück, die Lieferung der digitalen Endgeräte ist auf einem guten Weg. Aber es gibt Engpässe bei den Endgeräten für die Lehrer“, stellt zum Beispiel der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) fest. Er kritisiert, dass die Kommunen stark belastet werden. Es gibt zwar Fördermittel, aber auch die Arbeitskräfte werden stark beansprucht. „Die Mitarbeiter unseres ohnehin randgenähten IT-Bereichs haben sich die Füße wund gelaufen“, so Wilde zur digitalen Aufrüstung der Schulen. Auch wenn die Stadt sich Zuständigkeiten mit der Bildungsagentur teilt, gibt es genug Überschneidungen und wenn etwas nicht funktioniert, wird natürlich der kurze Draht zum Technischen Rathaus genutzt. „Problem der Zukunft werden die Ersatzbeschaffungen sein“, fürchtet Wilde. „Da erwarte ich, dass sich Freistaat und Bund stärker engagieren“, so Wilde.

Bisher war in Sachen digitales Homeschooling vielfach Improvisationstalent der Lehrenden gefordert. Die technische Ausstattung der Schulen ließ es kaum zu, online von der Schule aus zu unterrichten. „Es gibt kein funktionierendes WLAN und keine PCs mit Kamera“, hatte die stellvertretende Schulleiterin der Grundschule am Rosenweg Kerstin Krüger die Lage beschrieben.

Bereits 2020 wurden 210 Laptops mit Software und Zubehör für Schüler und Schülerinnen beschafft und an die Schulen verteilt. Gesamtkosten: rund 195 000 Euro. Nun werden noch 121 Laptops mit Software und Zubehör für Lehrenden beschafft, die noch in diesem Jahr geliefert werden sollten. Kosten: rund 150 000 Euro. Am Aufbau des WLAN wird gearbeitet.

In Löbnitz ist Bürgermeister Detlef Hoffmann (CDU) mit der materiellen Ausstattung erst einmal zufrieden. Es wurde ein Klassensatz Laptops angeschafft. „Wir kümmern uns aber um weiteres Material.“ Erster Schritt müsse aber sein, das vorhandene zu nutzen. Das WLAN funktioniere noch nicht überall im Gebäude. Ans Glasfasernetz ist die Schule noch nicht angeschlossen, möglicherweise lässt sich die Kapazität der vorhandenen erweitern.

Geduld gefragt

Aber: „Es fehlen klare und eindeutige Strukturen, Anweisungen, Standards für solche speziellen Fälle für die Lehrer“, kritisiert Heiko Wittig (SPD), Schulausschussvorsitzender im Kreistag, das Fehlen einheitlicher Vorgaben. Katrin Dudek, Leiterin der Krostitzer Oberschule, die auch CDU-Gemeinderätin ist, sagt, dass noch Geduld gefragt sei. Die vielen Voraussetzungen zu schaffen, brauche Zeit. In Krostitz gibt es neu ausgestattet Computerkabinette. Jetzt sind auch IPads für die Lehrer da. Ein Kollege ist als Administrator geschult, kann die Geräte einrichten, informiert Bürgermeister Oliver Kläring (CDU). Aber auch hier wird das WLAN vorbereitet. Und es fehlen noch Schulungen für den Rest des Kollegiums zur Nutzung der Geräte. Krostitz ist angemeldet, hat aber noch keinen Termin. Bei Kisa, dem kommunale IT-Dienstleister in Sachsen, stehen derzeit viele Bildungsstätten an.

Von Heike Liesaus