Schwerer Unfall auf der A 9 bei Wiedemar

Wiedemar

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Autobahn 9 in Richtung München ereignet, informierte die Polizeidirektion Leipzig. Zwischen den Anschlussstellen Wiedemar und Kapellenberg fuhr aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Pkw auf einen haltenden Lkw auf. Nach bisherigen Informationen saßen in dem Pkw zwei Personen, die dabei verletzt wurden. Über die genaue Art und Schwere der Verletzung konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen. Die Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizeiinspektion dauert noch an. Neben der Polizei sind auch das Rettungswesen, die Feuerwehr sowie ein Gutachter der Dekra im Einsatz. Die Autobahn ist derzeit in beide Richtungen teilweise gesperrt.

Von lvz