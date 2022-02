Schwerer Verkehrsunfall in Schönwölkau

Schönwölkau

Am Mittwochmittag fuhr der 60-jährige Fahrer eines BMW X2 in den Kreuzungsbereich der Kreisstraße 7443 zwischen Hohenroda und Mocherwitz, vermutlich ohne auf das Stoppschild zu achten, ein. Darüber informierte die Polizeidirektion Leipzig. Dabei übersah er den aus Richtung Delitzsch kommenden Ford Focus einer 53-Jährigen und es kam zur Kollision. In der Folge kam der BMW von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein Verkehrszeichen und kam schlussendlich auf einem Feld zum Stehen.

Die 53-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Insgesamt wurde der Sachschaden auf circa 50 000 Euro geschätzt. Durch den Verkehrsunfalldienst wurden die Ermittlungen gegen den 60-Jährigen wegen der fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit dem Unfall aufgenommen

Von lvz