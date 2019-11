Schwimmbad für Delitzsch: Sorge um Bauprojekt steigt

Delitzsch/Schenkenberg

Der Status quo: Der Werbeliner See gleicht einer Verbotszone, das Elberitzbad ist sanierungsbedürftig, die Planungen für ein neues Ganzjahresbad im Delitzscher Norden sind eben genau das – Planungen. Viele Delitzscher sorgen sich daher darum, wie es mit dem Schwimmen speziell unter freiem Himmel in der Loberstadt weitergehen soll und kann. Eine Initiative namens „Schwimmen in Delitzsch“ (SiD) hat sich gegründet, kritische Fragen an die Stadtverwaltung gestellt.

Antworten stehen aus

Wirkliche und tief gehende Antworten blieben bislang aus. Im politischen Delitzsch wachsen so die Sorgen und Vermutungen, dass vor allem hinsichtlich der Neubau-Pläne an der Sachsenstraße etwas im Busch sein könnte, eine Bombe zu ticken beginnt und noch dieses Jahr platzt. Tatsächlich wird unter anderem eine Anfrage dieser Zeitung zum Planungsstand und Flächengrößen des angedachten Ganzjahresbades nicht wirklich beantwortet. Vielmehr werden Presse und auch die Initiative SiD auf die Stadtratssitzung im Dezember beziehungsweise die Ausschussrunden im Dezember vertröstet. Dann erfolge definitiv eine Information durch die Stadtverwaltung an die Stadträte, die das Anrecht auf die Erstinformation haben, heißt es.

Initiative lädt zum großen Treffen

Unterdessen hat die SiD-Initiative ihren nächsten Termin zu einem Treffen angesetzt. Fanden diese vor Wochen noch in den Praxisräumen der Medizinerin und Initiatorin Sylke Schlegel statt, wird es nun größer. So findet das nächste Treffen am 12. November in der Pfarrscheune in Schenkenberg statt. „Wir überlegen weitere Schritte, suchen Ideen und Vorschläge“, so die Initiative. „Wer nicht kämpft, hat schon verloren“, betont Ärztin Sylke Schlegel gerne. Je mehr Leute sich einbringen, umso besser sei dies, um das große Ziel einer vernünftigen Schwimmmöglichkeit unter freiem Himmel in Delitzsch durchzusetzen.

Kein Schwarz-Weiß-Malen

Dabei darf „SiD“ als sehr konstruktiv bezeichnet werden. Es geht den Bürgern nicht um ein bedingungsloses Festhalten am Elberitz-Freibad und/oder damit einhergehend eine totale Ablehnung des angedachten Badbau-Projekts in der Sachsenstraße. Vielmehr will die Initiative eine Lösung erreichen, die allen gerecht wird, Schwimmen unter freiem Himmel in ausreichend großen Becken genauso beinhaltet wie Winterbaden oder eine Sauna. Allerdings sorgt sich die Initiative, dass das Elberitzbad bald vollkommen hinüber ist und der Neubau nicht adäquat oder im schlimmsten Falle gar nicht umgesetzt wird. Das Schweigen der Verwaltung macht die Sorgenfalten dabei nicht glatter.

Stadtrat im Dezember mit Spannung erwartet

Fakt bislang: Das neue Bad könnte laut Beschlussvorlage von Ende 2018 bis 2023 in der Sachsenstraße gegenüber der Stadtwerke fertiggestellt sein. Auf Nachfrage der SiD Ende September, ob der geplante Kostenbeschluss von 16 Millionen Euro nach jetzigem Stand realistisch eingehalten werden kann, gab es bislang keine klare Antwort mit Ja oder Nein. Bestandteil des Beschlusses von vor einem Jahr ist Folgendes: Sollten im Ergebnis dieser Planungsphase die Investitionskosten über die 16 Millionen Euro und den prognostizierten Zuschussbedarf für die ersten beiden Betriebsjahre über 600 000 Euro (ohne Abschreibung und Kapitaldienstkosten) liegen, wird das Vorhaben nicht so umgesetzt. Das Ergebnis der Vorplanungen soll noch dieses Jahr vorliegen, es darf damit also gespannt auf den Dezember und die dem Stadtrat zustehenden Erstinformationen geblickt werden.

Treffen der SiD: Dienstag, 12. November, 19.30 Uhr in der Pfarrscheune Schenkenberg, Vierzehner Reihe 2 im Ortsteil Schenkenberg. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jeder ist willkommen.

Von Christine Jacob