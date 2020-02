Schwimmen in Delitzsch begrüßt Antrag zur Neuausrichtung

Delitzsch

Enttäuscht über den Antrag zur Neuausrichtung der Bäderlandschaft in Delitzsch, der einen Stopp der Pläne in der Sachsenstraße und Erhalt des Freibads und Neubau einer Schwimmhalle auf dem Gelände der Elberitzmühle vorsieht, zeigen sich die Mitglieder der Bürgerinitiative pro Sportbad. Die erst kürzlich ins Leben gerufene BI hat den Antrag kritisiert und eine Petition ins Leben gerufen, die unter anderem das Bad in der Sachsenstraße mit einer Sauna fordert. Seitens der Stadt ist mehrfach deutlich gemacht worden, dass es aus finanziellen Gründen keine Sauna geben kann. Doch was sagen eigentlich andere?

SiD will konstruktiv bleiben

Konstruktiv und sachlich an die Sache herangehen will die Bürgerinitiative Schwimmen in Delitzsch (SiD). Darin haben sich im vergangenen Spätsommer und Herbst Leute gefunden, denen es darum geht, das Schwimmen in Delitzsch unter freiem Himmel zu erhalten und ganzjährig möglich zu machen. Dies aber ökonomisch und ökologisch ausgewogen. So geht es der SiD zum Beispiel um ein angemessenes Preis-Leitungs-Verhältnis. „Wir sind keine politischen Entscheidungsträger, wir bringen uns mit Ideen ein“, sagt die BI SiD.

Bürger wollen und sollen sich einbringen

Eine Beteiligung von Bürgern sieht auch der Antrag zur Neuausrichtung der Bäderlandschaft vor. Diesen Antrag begrüßt die SiD, bietet ihre Zusammenarbeit an und wird dabei kritisch bleiben. Denn es geht der BI darum, dass alle Delitzscher über alle Generationen hinweg ganzjährig das Element Wasser für sich und die Gesundheitsprävention nutzen können. Der jetzt vorliegende Antrag ermögliche das Schwimmen bei einer ausreichenden Fläche innen und im Außenbereich. Speziell um eine zu geringe Außenwasserfläche hatte sich die SiD bei den bisherigen Planungen zu einem Bad in der Sachsenstraße gesorgt.

Delitzscher Stadtchef hält sich zurück

Die Stadtverwaltung werde im Stadtrat Ende Februar Stellung beziehen, sagt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Inzwischen liegt von SPD und Linken ein Gegenantrag zu dem der Allianz aus anderen Fraktionen vor.

Von Christine Jacob