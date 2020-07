„Schwimmen in Delitzsch“ weist SPD-Vorwürfe zurück

Delitzsch

Das Freibad in Delitzsch bleibt nicht nur 2020 zu, es wurde im letzten Stadtrat beschlossen, dass das bestehende Bad in der Elberitzstraße nicht mehr instand gesetzt wird. Diesen Entscheid hat die SPD Delitzsch kritisiert und der Bürgerinitiative „Schwimmen in Delitzsch“ (BI SiD) Vorwürfe gemacht.

Vorwürfe der SPD Delitzsch

„Für die jetzige Situation trägt aber auch BI Schwimmen in Delitzsch eine große Verantwortung. Die Entscheidung für den an sich ungeeigneten Standort Elberitzmühle ging maßgeblich auf deren Wirken zurück“, urteilt die SPD. Die Bürgerinitiative SiD lässt das so nicht auf sich sitzen. „Das eindeutige immer noch oberste Ziel dieser BI besteht darin Schwimmen in Delitzsch unter freiem Himmel und in Zukunft ganzjährig weiter zu ermöglichen“, stellt SiD klar. Das Ziel lautete demnach immer den politischen Willen zu respektieren und Verbesserungen im Sinne der Bürger durchzusetzen. Die SiD sei auch den Plänen für ein Sportbad in der Sachsenstraße offen gegenüber getreten. „Wir sind nicht für oder gegen etwas“, betonte die SiD schon im Vorfeld des Februar-Stadtrates, in dem die Neuausrichtung hin zu Um- und Ausbau des Elberitzbades beschlossen wurde. „Stadtverwaltung und ein Großteil des Stadtrates merkten im Februar 2020, dass es mit dem Sportbad durch hohe Betriebskosten zu einer hohen Verschuldung kommen könnte“, umschreibt es die BI SiD.

SiD kämpft um Verbesserungen

Aus Sicht der SiD hätten Corona und der Zustand des Bades es 2020 unmöglich gemacht, in die Saison zu starten. „Dies wäre auch mit einem Beschluss für das Sportbad so gekommen.“ Schon 2017 wurde durch den Stadtrat entschieden, das Freibad nur solange zu betreiben, wie die Aufwendungen wirtschaftlich vertretbar sind. Es sei vor allem SPD-Stadtrat Rüdiger Kleinke, der in „einer beispiellosen Kampagne“ dafür gesorgt habe, „dass es einen Riss innerhalb der Delitzscher gab“.

Auch bei den neuen Planungen kämpfe die BI um Verbesserungen. „Wir sehen, genau wie beim Sportbad, auch hier Diskrepanzen und wollen helfen, dass Schwimmen in Delitzsch so schnell es geht wieder möglich ist“, heißt es. SiD will Wünsche der Bürger sammeln und an die Stadtverwaltung herantragen.

Die nächste Veranstaltung der SiD findet am 16. Juli um 19.30 Uhr in der Pfarrscheune Schenkenberg statt.

