Delitzsch

Unbekannte haben in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Delitzsch die Motorhauben von sechs geparkten Pkw beschädigt. An einem wurde zudem die komplette Beifahrerseite zerkratzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Delitzsch ( Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66-100) zu melden. Ereignet hat sich die Tat zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr.

Von LVZ