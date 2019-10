Seenkoordinator geht: Löbnitz, Rackwitz und Wiedemar wollen sein Wissen übertragen

Löbnitz/Rackwitz/Wiedemar

Für die Seen in der Region um Delitzsch soll ein neuer Seenkoordinator gesucht werden. Und weil die Aufgabe so speziell ist, soll der Neue zum einen ein Jahr lang mit dem bisherigen mitarbeiten, und außerdem speziell darauf wirken, die touristische Erschließung am Seelhausener See auf dem Gebiet der Gemeinde Löbnitz entscheidend voranzubringen. Löbnitz muss die angemeldeten Maßnahmen zur Rekultivierung der Bergbaufolgelandschaft bis Ende 2022 umgesetzthaben, sonst verfallen Fördermittel.

Verschiedene Interessen

Doch was ist ein Seenkoordinator und was macht er? Der- oder diejenige muss die verschiedenen Interessen und Protagonisten rings um die aus den einstigen Tagebauen entstandenen Gewässern in der Region um Delitzsch in Einklang bringen. Das ist nicht leicht: Denn die einen wollen Natur schützen, die anderen wollen baden, segeln, surfen. Auf der einen Seite gibt es Bauabsichten, auf der anderen muss der Tagebausanierer LMBV die Grundstücke aus dem Bergrecht entlassen, müssen die Planungen überregional abgestimmt werden, wird um die Vermarktung der Grundstücke gerungen.

Vom Bergmann zum Koordinator

Eckhard Müller war im Jahr 1980 in den Tagebau Delitzsch-Südwest gekommenund für die Projektierung der Betriebsphasen zuständig. Als der Tagebau stillgelegt wurde, ging er in ein Planungsbüro, das die Abschlusskonzeption für die Tagebaue Südwest, Breitenfeld und Rösa erarbeitete. Ende der 1990er-Jahre sammelte er auch bei der touristischen Umgestaltung des Cospudener Sees in Leipzig Erfahrungen. Den Aufgabenspagat an der Schaltstelle zwischen Wirtschaft, Tagebaueigentümer, Behörden und See-Anliegergemeinden in der Delitzscher Region hat er seit 2005 lang bewältigt. „Er ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet“, sagt der amtierende Löbnitzer Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU). „Aber er wird nächstes Jahr das Rentenalter erreichen. Er will aber 2020 noch komplett zur Verfügung stehen, um seinen Nachfolger einzuarbeiten.“ Das Wissen um die Zusammenhänge und Besonderheiten der früheren Tagebaugebiete und insgesamt vier Seen soll erhalten werden.

Zweite Stelle

Die neue einjährige Projektstelle soll an den Verein Delitzscher Land angegliedert sein. Rund 76 000 Euro Personalkosten müssen für sie inklusive Arbeitgeberanteile und Sozialversicherung sowie Sachkosten finanziert werden. Zu 80 Prozent soll dies über EU-Fördermittel aus dem Leader-Programm erfolgen. Am verbleibenden 20-prozentigen Eigenanteil für das Übergangsmanagements, so die Bezeichnung, beteiligen sich die vier Anrainer-Kommunen: Wiedemar zu 10 Prozent (1500 Euro), Schkeuditz und Rackwitz zu 15 Prozent (jeweils 2300 Euro) sowie Löbnitz zu 60 Prozent (9000 Euro). Heißt: circa 15 000 Euro. Der Verein Delitzscher Land sitzt im Delitzscher Haus der Wirtschaft Tür an Tür mit dem noch amtierenden Seenkoordinator. Die Finanzierung seiner Stelle verteilt sich aktuell zu gleichen Teilen auf alle betroffenen vier Kommunen.

Besetzung ab 1. Januar

Es soll eine weitere Kooperationsvereinbarung für die zusätzliche Stelle geschlossen werden. Bereits zum 1. Januar 2020 soll sie besetzt sein. „Wir müssen beim Thema Seen als Region denken“, sagt Steffen Schwalbe. Für den parteilosen Rackwitzer Bürgermeister ist aber auch klar: „Es wird schwierig, die Stelle zu besetzen. Wir werden es nicht unversucht lassen.“

Von Heike Liesaus und Mathias Schönknecht