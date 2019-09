Sehenswert: Delitzsch von oben

Delitzsch

Malerisch. So kann man es wohl am besten beschreiben, betrachtet man Delitzsch und vor allem die Altstadt aus der Luft. Vieles hat sich hier gewandelt, die Häuser sind schmuck saniert, kaum mehr Schandflecken und Baulücken sind vorhanden – beziehungsweise sie werden gerade so wie mit dem Neubau der Wohnungsgenossenschaft Unitas auf dem Gelände der alten Rußbutte an der Ecke zur Leipziger Straße geschlossen.

Historie umschließt die Stadt

Die Stadt bleibt in Bewegung. Dabei lässt der historische Stadtkern noch heute die Siedlungsstruktur aus dem 15. Jahrhundert erkennen: der Marktplatz mit Rathaus und benachbarter Stadtkirche im Zentrum, darum schmale Straßen und Gassen mit zweigeschossigen Bürgerhäusern. Das Barockschloss mit seinem schmucken Garten gilt als Wahrzeichen der Stadt. Umgeben und umschlossen ist die Stadt noch heute von viel Grün und von der Stadtmauer mit Wallgraben. Für rund eine halbe Million Euro wird der gerade in seinem ersten Abschnitt saniert, drei weitere Abschnitte folgen noch.

Zur Galerie Delitzsch von oben: Gerade die Alt- und Innenstadt von Delitzsch sind aus der Luft betrachtet ebenso schmuck anzusehen wie vom Boden. Die Stadt präsentiert sich mit historischem Kern, viel Grün und kaum noch Baulücken.

Nur mit Fördermitteln war und ist die Realisierung des Stadtumbaus möglich. Zahlreiche Programme Europas, des Bundes, des Freistaates Sachsen und des Landkreises Nordsachsen wurden in den letzten Jahrzehnten genutzt, um Delitzsch so attraktiv beziehungsweise attraktiver zu machen. In den nächsten Wochen werden wir immer wieder aktuelle Luftbilder von Delitzsch präsentieren.

Von Christine Jacob