Nordsachsen

Die 46-jährige Anne K. aus Landsberg ( Sachsen-Anhalt) gilt seit mehr als vier Wochen als vermisst. Alle bisher durchgeführten Maßnahmen führten zu keinem Erfolg. Jetzt bittet ihr Ehemann noch einmal um Mithilfe bei der Suche.

Fahrzeug wurde bei Spröda gefunden

Die Vermisste aus dem Saalekreis wurde das letzte Mal am Abend des 6. September gesehen, das war ein Freitag. Nach Angaben des Ehemanns habe sie das gemeinsame Haus in Landsberg am 7. September verlassen. Es gebe Hinweise, dass die Vermisste sich bis zum Folgetag im Delitzscher Ortsteil Spröda aufgehalten haben könnte. Ihr zur Fahndung ausgeschriebenes Fahrzeug war letztlich am 11. September unmittelbar am Rand eines Waldstück zwischen Brinnis und Spröda aufgefunden worden. Trotz einer großangelegten Suchaktion durch einen Einsatzzug der Bereitschaftspolizei, einen Hubschrauber sowie Hunde blieb die Suche erfolglos. Seither verliert sich jede Spur.

Anne K. aus dem Saalekreis wird seit dem 6. September 2019 vermisst. Das zur Fahndung ausgeschriebene Fahrzeug der 46-Järigen wurde am 11. September an einem Waldstück zwischen Brinnis und Spröda aufgefunden. Quelle: privat

Anne K. wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 1,60 Meter groß, kräftige Statur, langes blondes Haar. Zur Bekleidung und zu mitgeführten Gegenständen kann keine genaue Aussage getroffen werden. Vermutlich hat sie aber dunkle Kleidung, dunkle Sandalen und eine ebenfalls dunkle Handtasche getragen.

Anne K. ist etwa 1,60 Meter groß, hat eine kräftige Statur und langes blondes Haar Quelle: Polizei

Zeugenaussagen wichtig für weitere Suche

Die ermittelnden Polizeireviere im Saalekreis und in Nordsachsen sind auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, auch ob und in welcher Richtung sich die Vermisste fortbewegt hat. Offenbar ist eine Ausweitung der bisher erfolglosen Suchmaßnahmen rund um den Ort Spröda ohne weitere Anhaltspunkte nicht möglich. Hilfreich wären daher laut ihrem Ehemann weitere Zeugenaussagen aus der Gegend um Spröda, aber auch aus den etwas entfernter gelegenen Ortschaften Nordsachsens.

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Informationen zu ihrem Aufenthaltsort geben? Zeugen können sich beim Polizeirevier Saalekreis unter der Telefonnummer 03461/446 0 melden.

Die Polizei sucht eine Vermisste aus dem Saalekreis. Ihr Auto wurde Anfang September bei Delitzsch entdeckt. Quelle: Mathias Schönknecht

Von Mathias Schönknecht