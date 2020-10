Selben: Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Selben

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer hat sich am Sonnabend gegen 17.45 Uhr bei Selben ereignet. Der 35-jährige Fahrer eines Pkw Skoda war auf der K 7442 von Hohenroda in Richtung Mocherwitz unterwegs. Er hatte die Absicht, die S 4 zu überqueren und übersah vermutlich den 17-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner MZ von links aus Richtung Krostitz kam, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 17-Jährige über den Skoda geschleudert und schwer verletzt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 18 000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von LVZ