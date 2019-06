Selben

Dirk Jentzsch weiß, worauf es ankommt. Es gehe darum, dass die Kinder zwischen 8 und 14 Jahren aktiv einbezogen werden, sie merken, dass sie etwas erreichen können, sagt der Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Selben/Zschepen. Und genau so soll der 25. Geburtstag der Jugendfeuerwehr des Delitzscher Ortsteile gefeiert werden. Am Wochenende ist es soweit.

Höchster Mädchenanteil in der Feuerwehr Delitzsch

Seit 2014 ist Jentzsch der erste Ansprechpartner für den Feuerwehr-Nachwuchs seiner Ortswehr. 17 Mitglieder zwischen 8 und 14 Jahre, davon 7 Mädchen, gehören aktuell dazu. „Wir haben den größten Mädchenanteil der Gesamtfeuerwehr Delitzsch, berichtet der Jugendwart. Die Mitglieder kommen aus Beerendorf, Döbernitz, Delitzsch, Zschepen und Selben. Wenn neue Gesichter dazukommen, sind sie meist von Freunden aus der Schule mitgebracht worden, sagt Jentzsch. Dann komme es schon einmal vor, dass die Kinder nicht aus dem primären Einzugsgebiet stammen, sie aber nicht von ihren Freunden getrennt werden wollen. Das verstehen wir natürlich, sagt Jentzsch.

Die Ausbildung bestehe zu etwa 60 Prozent aus dem feuerwehrtechnischen Dienst und zu 40 Prozent aus Sport, Spielen, und anderen Freizeitgestaltungen. Jentzsch: „Dazu zählen der Besuch von Erlebnisbädern und Fahrten ins Zeltlager, Feuerwehrwettkämpfe und Treffen mit befreundeten Jugendfeuerwehren.“

Die Jugendfeuerwehr Selben wird 25 Jahre alt. Hauptziel von Jugendwart Dirk Jentzsch ist es, den Dienst vor allem interessant für Kinder zu gestalten. Quelle: privat

Das Fest am 22. Juni steht unter einem ganz bestimmten Vorzeichen: „Für uns ist es wichtig, dass der Tag hauptsächlich interessant für Kinder ist“, sagt Jentzsch, „und vielleicht auch jemanden für die Jugendfeuerwehr zu begeistern“. Dazu wird es von 10 bis 16 Uhr rund um das Gerätehaus in Selben unter anderem verschiedene Koordinations- und Animationsspiele, eine Rauchhaus-Demonstration und die Möglichkeit geben, in Tretautos mit dem Technischen Hilfswerk einen „THW-Führerschein“ abzulegen.

Jentzsch : „Ich habe ein gutes Gefühlt“

Ein großes Problem für die Jugendfeuerwehren bleibe die Finanzierung. Es sei schwer, Sponsoren zu finden, die zusätzlich zu den Geldern des sächsischen Innenministeriums helfen. „Solange wir nur sitzen bleiben und warten, wird nichts passieren“, nimmt sich Jentzsch gleich selbst in die Pflicht. Dieser Eifer kommt auch in der Stadtverwaltung Delitzsch an. „Es ist eine große Glückssache, dass wir außerhalb von Delitzsch eine solche Jugendfeuerwehr haben“, sagt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos).

„Ich würde mich freuen, wenn uns die aktuell 14-Jährigen auch über die Ausbildung oder das Studium hinweg treu bleiben, sagt Jentzsch auf die kommenden Ziele angesprochen. „Vom Interesse her passt es“, sagt der Jugendwart. „Ich habe ein gutes Gefühl.“

Von Mathias Schönknecht