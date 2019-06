Delitzsch

So viel Resonanz hatte Christel Moltrecht fürs Angebot der Tour durch die Delitzscher Grünanlagen gar nicht erwartet. „Da brauche ich doch ein Megafon“, fürchtete die Delitzscher Seniorin beim Start im Barockgarten. Aber die etwa 40-köpfige Gruppe, in der der Jüngste gerade mal ein Jahr zählte, bemühte sich, zum einen nicht zu laut zu schwatzen und zum anderen im „Exkursionsschritt“ von einer Station zur anderen zu folgen. Denn zu sehen gab es einiges: Barockgarten, Schlossgrabenanlage, Rosentalwäldchen, neuer und alter Stadtpark sowie schließlich der Wallgraben rund um die Stadtmauer. Vor allem gab es auch zu hören.

Spielecke für Erwachsene

Moltrecht erzählte aus der Geschichte der verschiedenen Anlagen: Dass einst im Barockgarten Obst und Gemüse wuchs, dass es sogar eine Spielecke für die Erwachsenen gab. Sie erklärte, dass die kleine Pflanze, das gelbe Schöllkraut, in der Mauer des Schlossgrabens gegen Warzenviren hilft. Sie erzählte die Geschichte vom Turmfalkennest, das jetzt die Dohlen gekapert haben. Sie zeigte, welche negativen Auswirkungen die Bebauung auf das System des kleinen Auwaldes hat, der sich noch zwischen Schlosspromenade und Park erhalten hat. Vor allem ließ sie die Besucher immer mal wieder aufmerken, um den Vogelstimmen zu lauschen, der Amsel, dem Buchfink, dem Weidenlaubsänger, der eigentlich sein Nest am Boden baut. Und schließlich waren da die verschiedenen Bäume kennenzulernen: Sumpfzypresse, Maulbeer-, Trompeten-, Tulpenbaum und die seltene Schlitzlaub-Esche zum Beispiel. Unterm Ginkgobaum hat sie auch gleich noch das passende Goethegedicht parat.

Keine neuen Führungskräfte

„Hier fährt man immer mit dem Fahrrad durch und weiß gar nicht, was hier wächst“, freute sich eine der Teilnehmerinnen über den Wissenszuwachs. „Das müsste es viel öfter geben“, stellte ein junger Mann fest. „Gerne. Bitte machen“, entgegnete Nadine Fuchs, die als Pressesprecherin in der Stadtverwaltung fungiert. Sie hat sich schon lange dafür engeagiert, neue „Führungskräfte“ für solche Touren zu binden. Doch bisher sei kein Ersatz in Sicht. Sie erinnerte Christel Moltrecht daran, dass die vorige Ausgabe der Führung genau vor einem Jahr stattfand. Also bitte schon mal den Termin für 2020 eintragen. Die Seniorin sagte nicht ab: „Dann bin ich in meinem 84 Jahr.“

Von Heike Liesaus