Sexuelle Nötigung im Delitzscher Stadtpark: Polizei sucht Tatverdächtigen

Delitzsch

Nach einer sexuellen Nötigung im Delitzscher Stadtpark sucht die Polizei nun mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen. Der Vorfall selbst ereignete sich bereits am 2. Juni dieses Jahres.

Mit diesen Bild sucht die Polizei nach dem Verdächtigen. Quelle: Polizei

Wie die Polizei berichtete, saß damals eine zum Tatzeitpunkt 14-Jährige allein im Stadtpark auf einer Parkbank. Gegen 18 Uhr habe sich dann ein unbekannter Mann neben die Jugendliche gesetzt und sie am Handgelenk festgehalten. Mit der anderen Hand strich er dem Mädchen über den Oberschenkel. Zudem zog er die Jacke der Geschädigten über die Schulter bis zum Ellenbogen.

Die 14-Jährige befreite sich und rannte weg. Der Unbekannte folgte ihr, holte sie ein und packte sie erneut an der Schulter. Das Mädchen konnte sich jedoch zur Wehr setzen, versetzte dem Mann Tritte und ergriff die Flucht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen einer sexuellen Nötigung.

Beschreibung des Mannes

Bisher konnte kein Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Polizei wendet sich deshalb nunmehr an die Öffentlichkeit. Zur Beschreibung des Mannes ist Folgendes bekannt: Ende 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, kräftige, breite Figur mit Bauchansatz, braune, kurze, glatte Haare, Drei-Tage-Bart. Er trug eine Brille (vorne schwarz und an der Seite weiß) und hatte eine Warze etwas schräg unter dem rechten Auge. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen T-Shirt mit weißer Aufschrift und einer blauen, langen Jeanshose.

Nun fragt die Polizei: Wer erkennt den Mann auf dem Bild oder anhand der Beschreibung? Wer weiß, wo er sich regelmäßig aufhält? Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalaußenstelle Torgau (Husarenpark 21 in 04860 Torgau, Telefon 03421/756-325), bei der Kriminalpolizei in Leipzig (Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Telefon 0341/96646666) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von LVZ