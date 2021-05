Die Sportgemeinschaft Podelwitz baut seit März dieses Jahres an einer Skate-Parcours. Die neue Anlage an der Buchenwalder Straße soll das Sportangebot für Kinder und Jugendliche ergänzen und Generationen verbinden. Einen Eröffnungstermin hat der Verein ebenfalls ins Auge gefasst.

Skateanlage Podelwitz wird in Form gegossen

