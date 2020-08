Löbnitz

Weil sie beschmiert wurde, kam die Skulptur, die die Entwicklung der Ave von Schönfeld zeigt, kürzlich in den Polizeimeldungen vor. Indessen hat sich der Löbnitzer Kirchgarten, der den Namen der Luther-Freundin aus Löbnitz trägt, so entwickelt, wie ihn sich die Initiatoren vorstellten. Vor circa einem Jahr war er neu gestaltet übergeben worden. Mit Grün- und Blüh-Anlagen, mit Bäumen, Wegen und Spielplatz war das einst eher schmucklose Areal zum Ave-von-Schönfeld-Garten und zum Treffpunkt für Einheimische und Auswärtige, Junge und Alte geworden.

Positive Bilanz

„Er wird sehr gut angenommen“, bilanziert Pfarrer Matthias Taatz. Landläufig werde der Spielplatz inzwischen kurzerhand Kirchenspielplatz tituliert, was natürlich freut. Und als kürzlich das Irisch-Folk-Konzert hier stattfand, da sagte ihm selbst ein 80-Jähriger, dass das alles so mit Musik, Licht, Grün doch „einfach schön“ sei. Beschädigungen freuen weniger. Aber es solle wegen eines solchen „Blödsinns“ auch keine Einschränkungen geben.

Verursacher können sich melden

Mit einem Filzstift hat irgendjemand die Ave-Skulptur verunziert. Die Kirchgemeinde hat Anzeige bei der Polizei gestellt. Bei einem ähnlichen Vorfall jüngst in Krostitz hatte es Hinweise auf die Verursacher gegeben, die sich dann aber auch freiwillig gemeldet hatten, um den Schaden zu beheben. Natürlich sei so etwas auch in Löbnitz möglich.

Denkmal-Sanierung vor dem Abschluss

Der Garten soll künftig weitere Neuerungen erhalten: Eine öffentliche Toilette ist vorgesehen. Dafür müssen aber noch Fördermittel eingeworben werden. Am Denkmal für die Kriegsgefallenen tut sich aktuell etwas: „Wir sind momentan dabei, die Restaurierung abzuschließen“, erklärt Bürgermeister Detlef Hoffmann( CDU). Steinstufen, die bereits im Umfeld der Ave-Skulptur lagern, werden dieser Tage eingebaut. Die Tafeln mit den Namen der Kriegsgefallenen, die erneuert werden mussten, sind zwar noch nicht angeliefert, werden aber zeitnah ebenfalls montiert.

Verursacher und Zeugen der Beschädigung der Ave-Skulptur können sich unter der Telefonnummer 0177 3064663 melden.

Von Heike Liesaus