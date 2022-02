Eilenburg

Besuch in der Eilenburger Bahnhofstraße, wo Talk-Point seit 2016 im ehemaligen Bahnhofsgebäude seinen Sitz hat. Gestartet 1998 als kleiner Handyladen, mauserte sich der Versandhandel inzwischen zum Global Player, beliefert nicht nur über große Online-Händler, Verkaufs- und Online-Auktionshäuser, sondern handelt inzwischen auch mit deren Retouren und ist dafür ausgezeichnet und zertifiziert. Knapp 150 Mitarbeiter beschäftigt Talk-Point dafür inzwischen, allein am Standort in Eilenburg sind es 50 bis 60. Dort zunehmend gefragt sind Artikel, die aus dem normalen Vertrieb herausgefallen sind, aber als neu, neuwertig oder voll funktionsfähig gelten: B-Ware oder Ware zweiter Wahl genannt.

Der Handel damit hat sich bei den Eilenburgern aus dem Onlinehandel entwickelt. Waren aus dem vollen Lager mussten weg, anfänglich erst einzelne Pakete am Tag, noch ohne den eigenen Internetshop, der als Kern mittlerweile neben europaweiten Plattformen den Absatz der Firma sichert. Zunächst waren es Vorführgeräte, die man früher im Shop präsentierte, die so Abnehmerinnen und Abnehmer fanden.

Die Geräte gehen wieder in den Versandhandel. Quelle: Manuel Niemann

Anders als im Haushaltsbereich liege bei den verkauften Smartphones der Schwerpunkt mittlerweile sogar auf der B-Ware, sagt Geschäftsführer Stefan Georges. „Eine gebrauchte Waschmaschine ist für den Kunden noch eine kleine Herausforderung“, sagt er. Die Hemmnisse seien da im Onlinehandel höher, obwohl die Waren auch da meist unbenutzt seien und meist nur Dellen vom Transport hätten und der Preisvorteil sogar noch größer sei.

„Im Kopf der Leute ist das noch drin, man kennt das noch von früher aus den Outlet-Centern: Das muss etwas Schlechtes sein“, sagt David Fritsch, in der Firma zuständig für Marketing. „B-Ware hat noch etwas von An-und-Verkauf“, stimmt auch Stefan Georges zu. „Das ist aber schon lange nicht mehr der Fall.“

Was genau ist B-Ware?

David Fritsch erklärt es am Beispiel iPhone: „Der Kunde bestellt es, sieht es und sagt: Das Nachtgrün metallic schwarz gefällt mir dann doch nicht so.“ Ausgepackt und entsiegelt geht das iPhone zum Händler als Retoure zurück, obwohl es gar nicht genutzt wurde. Der Händler aber hat meist schlicht nicht in eine Abteilung investiert, die die zurückgegangenen Geräte aufwendig sichtet und überprüft, sondern stößt sie lieber gesammelt als Posten ab.

Die gebrauchte Technik wird geprüft und defekte Teile werden ausgetauscht. Quelle: Manuel Niemann

„Es sind viele Firmen, die sich im Onlinehandel auf B-Ware spezialisieren, auch weil im Neugerätemarkt die Margen extrem eingebrochen sind“, beschreibt Talk-Point-Chef Stefan Georges. Wenn ein nigelnagelneues iPhone nach der ersten In-Augenschein-Nahme zurückgesandt werde, seien für den Händler 20 Prozent des Werts verloren. „Die Margen decken das nicht ab, dass wir das über die Masse wieder hereinholen und deswegen ist der Gebraucht- oder B-Waren-Handel ein starkes Standbein.“ Das sei anders als im Haushaltgerätebereich oder der Eigenmarke, wo die Masse durchaus noch Gewicht habe.

Was passiert mit den gebrauchten Geräten?

In der Aufbereitungsabteilung, die auch unter dem Dach in der Bahnhofstraße ihren Platz hat, werden die Geräte mit Diagnose-Software geprüft und optisch gesichtet, Software-Updates werden installiert und die Geräte dann neu verpackt. „Da werden sämtliche Tests gemacht: Funktioniert die Kamera, funktioniert die Ohrmuschel, funktionieren alle Lautsprecher, wie ist die Akkukapazität?“, beschreibt David Fritsch.

Am Ende der Prozedur werden die Geräte – analog werden auch Kopfhörer, Fernsehgeräte, Sonnenbrillen oder Handyzubehör vom Ledercase bis zur Displayschutzfolie oder auch E-Scooter gesichtet und getestet – in drei Varianten eingeteilt. Selbst trinkbare B-Ware wie Wein oder Spirituosen findet sich mit Lagerspuren wie Etiketten-Kratzern oder fehlenden Flaschen in der Kiste im Sortiment. Der Wein, wie er nach dem Hochwasser im Ahrtahl durch die Presse ging, hätte auch bei Talk-Point Abnehmerinnen und Abnehmer finden können.

A, B oder C – wie werden B-Waren klassifiziert?

„Bei Grün kann man davon ausgehen: Das Gerät ist eigentlich noch nie beim Kunden gewesen. Wenn, dann nur ganz kurz oder es wurde nur vorgeführt. Das ist eigentlich neu“, beschreibt Fritsch. B oder Gelb war im Gebrauch, aber ohne dass dies Spuren hinterlassen hätte. Variante C in Rot war dann vielleicht ein halbes Jahr im Gebrauch und zeigt Spuren wie leichte Kratzer oder andere optische Makel, erläutert Rene Schüritz, zuständig für den Einkauf bei Talk-Point. Technisch seien aber alle drei Stufen gleichwertig, Abstriche gäbe es allenfalls bei der Akkuleistung länger gebrauchter Geräte. Die liege allenfalls bei 85 Prozent, alle anderen Mängel seien extra vermerkt. Andere Anbieter bieten B-Ware auch als Wiederaufbauten an. „Die bauen ein neues Gehäuse drumherum“, beschreibt er. Das sei auch B-Ware, aber eine andere Stufe, die wesentlich ältere Technik optisch kaschiere.

Hier wird die Technik geprüft. Quelle: Manuel Niemann

Die Einteilung in Qualitätsstufen von A bis C, Grün bis Rot, erfolge nach branchenüblichen Beschreibungen, aber auch eigenen Standards, sagt Fritsch. Ein Quasi-Neugerät gibt es so für etwa 20 Prozent günstiger, 40 bis 50 Prozent Erlass gebe es bei kaum zu sehenden Gebrauchsspuren und ein noch sehr guter C-Zustand kann bereits bis zu 60 Prozent reduziert sein.

Der Grund, strenger bei der hauseigenen Bewertung zu sein, ist ein einfacher: Talk-Point setzt neben dem lokalen Shop auf den Online-Handel. Um die eigenen Rückläufe klein zu halten, ist neben einer guten Beschreibung und Bebilderung ein hoher Standard dort hilfreich. Im Netz sei es schlicht schwieriger, die Gerätezustände darzustellen. Garantie oder die Möglichkeit, Geräte bei Nichtgefallen zurückzuschicken, gibt es wie bei Neugeräten. „Rein vom Service oder gewährleistungstechnisch steht der Kunde im Vergleich nicht schlechter da“, sagt Stefan Georges. “Man geht im Prinzip null Risiko ein, außer man hat diese Affinität und möchte es genießen, ein Siegel aufzureißen und eine Box zu öffnen.“

Woher stammt die Ware?

„Gerade Telefone, Smartphones und Smartwatches kommen zum größten Teil aus dem Versandhandel von den Netzbetreibern Telekom, Vodafone, O2 und wie sie alle heißen“, erklärt Einkäufer Rene Schüritz. Was dort beim Online- und Telefonmarketing von den Kunden und Kundinnen zurückgeschickt wird, sei in dem Moment schon nicht mehr neu. Das gilt auch für Vorführgeräte aus deren Shops. Diese werden nur noch selten selbst und wiederverkauft, sondern landen als B-Waren-Posten im Verkauf.

Die geprüften Smartphones bekommen im Anschluss einen neuen Karton. Dafür wird mit einer hiesigen Firma zusammengearbeitet. Quelle: Manuel Niemann

„Wir haben uns irgendwann auf dieses Thema spezialisiert und kaufen inzwischen von verschiedenen Netzbetreibern die B-Ware auf, um sie online zu vermarkten“, beschreibt Geschäftsführer Stefan Georges. „Solche Retouren entstehen, weil sich große Händler wie Amazon oder Otto mit so etwas nicht beschäftigen. Die Pakete, die wir bekommen, sind teilweise ungeöffnet“, sagt er. „Die gehen teilweise zu Amazon zurück, landen in einem Container und wir kaufen das. Das guckt sich niemand vorher an, die Arbeit macht sich keiner.“ Zum Teil sei es für die Big Player günstiger, Waren zu schreddern.

„Von der nachhaltigen Seite ist es natürlich der blanke Wahnsinn, was da passiert“, sagt Georges. „Wir haben nicht nur Smartphones, sondern auch Festplatten, Sportartikel, Kleidung, Beamer, vom Kopfhörer bis zum TV-Gerät ist alles dabei“, sagt er.

Bieten auf gebrauchte Ware: Wie einträglich und nachhaltig ist das Geschäft?

Wie genau die Geräte beschaffen sind, wissen die Eilenburger Mitbieter von Talk-Point meist vor einer Auktion nicht genau. Aber Erfahrung hilft: „Mit den meisten Partnern arbeiten wir jetzt schon über Jahre“, sagt Rene Schüritz. „Die meisten Waren werden posten- oder palettenweise versteigert. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Posten, die fassen schon einmal 40 bis 50 Paletten, wo es dann auch einmal um eine halbe Million Euro geht.“ Kleinere bewegten sich zwischen 10 000 und 15 000 Euro.

Abhängig sei das Angebot auch vom Jahreswechsel oder wenn ein neues Gerät auf dem Markt ältere Modelle ablöst. Der zurückgehaltene Austauschpool von den ausgelaufenen Modellen werde von den Netzbetreibern dann abgestoßen. Bei neuen Anbietern und Großhändlern sei man entsprechend vorsichtig. Gerissene Displays, defekte Hörer oder fehlende Tasten kann die Serviceabteilung im Haus ersetzen. B-Ware sei daher neuwertig bis allenfalls leicht gebraucht.

Für den Onlinehandel werden die Geräte im hauseigenen Fotostudio abgelichtet. Quelle: Manuel Niemann

„Den ganzen Schrott, der normalerweise produziert würde, wenn so ein Telefon nicht geht, können wir mit unserer Manpower aufarbeiten“, sagt David Fritsch. „Die großen Firmen sind uns ziemlich dankbar dafür, und ich glaube, die Erde dankt es uns auch.“ Erst was sich selbst im Modell „Letzte Chance“, einem digitalen Wühltisch mit Rückwärtspreiscounter, nicht mehr verkaufen lässt, werde demontiert und in Einzelteilen verwertet. „Bei uns landet nichts in der Mülltonne, schon aus ökonomischer Sicht, aber auch aus ökologischer“, sagt Stefan Georges. „In der Regel handeln wir es aber über den Preis ab, alles ist besser als es zu verschrotten, es gibt bestimmt Handys in unserem System, die 2,99 Euro kosten.“ Andere Ladenhüter – oft sind es die, die sich online schwer beschreiben lassen – werden etwa bei Aktionen wie dem geplanten Nachtflohmarkt angeboten oder verschenkt.

Welche Qualität können Kundinnen und Kunden von den Geräten erwarten?

„Das Geschäft darf man sich aber nicht so vorstellen, mit so runtergeratzen Gurken, die schon sechs Jahre auf dem Rücken haben und wo dann mit dem Lappen noch einmal drübergewischt wird“, veranschaulicht Stefan Georges. In erster Linie seien es aktuelle Geräte, die einfach einem kurzlebigen Modellzyklus von einem Jahr oder maximal zwei Jahren auf dem Markt unterliegen.

Und wen sprechen solche Angebote an? Kunden, die sich das neueste Modell nicht leisten können oder aus anderen Gründen – etwa der Umwelt zuliebe – nicht auf Neuware zugreifen wollen, beschreibt David Fritsch. „Ich denke, dass Nachhaltigkeit jetzt langsam schon eine Rolle spielt“, stimmt Geschäftsführer Georges zu. „Zumal ich glaube, wer einmal einen A- oder B-Zustand gekauft hat, der wird sich nie wieder ein Neugerät kaufen.“ Der Unterschied – 20 Prozent des Preises –, den der Markt mache, sei wirklich nur die aufgerissene Packung. „Das wissen nur noch zu wenige“, sagt David Fritsch.

Von Manuel Niemann