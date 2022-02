Delitzsch

Einen geliebten Menschen zu pflegen, ist eine Herausforderung, die oft nicht alleine bewältigt werden kann. Die bestmögliche Versorgung für bedürftige Angehörige zu ermöglichen, ist für die Familienmitglieder oft mit einer langen Suche verbunden. Nicht zuletzt, weil Plätze in der ambulanten Pflege, Tages – oder Verhinderungspflege und den Seniorenheimen rar sind. Silvia Haake weiß um diese Situation.

Erweiterung schafft freie Plätze

Schon seit 1995 ist Haake im ambulanten Pflegedienst tätig. In Torgau und auch in Delitzsch kennt man ihren Pflegedienst längst. Ebenso das Logo mit den zweifachen Herzen. Nicht von ungefähr hat sich die Pflegerin für genau dieses Symbol entschieden. „Pflege mit Herz und Verstand sollen beide Herzen ausdrücken“, erklärt die Inhaberin.

Die Zimmer der Verhinderungspflege sind mit Lieblingsplätzen ausgestattet. Ein großes Fenster sorgt für viel Lichteinfall und Weitblick. Quelle: Anke Herold

Während Silvia Haake bisher vor allem die Betreuung älterer Menschen übernommen hat, geht sie nun mit ihrem Team weitere Wege. Seit dem Herbst des Vorjahres gehören eine Wohngruppe für pflegebedürftige Senioren und die Wohngruppe „Vergissmeinnicht“ für an Demenz erkrankte Menschen zu ihrem Angebot. Alles unter einem Dach in der ehemaligen Villa des einstigen Möbelwerkes in der Dübener Straße. Während in der ambulanten Pflege die Kapazitäten bereits am Limit sind, wurden durch Erweiterung freie Kapazitäten in beiden Wohngruppen geschaffen, erklärt Haake.

Ausbildung ist nicht alles

Das Gebäude mit den großen Fenstern und Nebengelasse wurden saniert. Dabei entstanden zwei weiträumige Terrassen, helle Aufenthaltsräume und viele kleine, gemütliche Wohnbereiche inmitten der Stadt. „Seit Oktober sind wir hier etagenweise eingezogen“, sagt Sabine Arndt. Die Diplombetriebswirtin unterstützt die Inhaberin bei allen organisatorischen Belangen.

Roland Lange, Geschäftsführer der Delitzscher DelPro EBS Grundstücksentwicklungs GmbH & Co. KG, hat die ehemalige Villa samt der komplett entkernten Nebengebäude (Foto) zu einer modernen Pflegeeinrichtung umgebaut. Quelle: Wolfgang Sens

Im Inneren des Hauses laden Lieblingsplätze in Form von großen Polstermöbeln und Sitzgruppen in Zimmern und Aufenthaltsräumen zum Niederlassen ein. Hier können die Bewohner oder Tagesgäste ihren Lebensabend ruhig und zufrieden wie in einer Großfamilie genießen. „Es sollte kein Job, sondern eine Berufung sein“, macht Arndt deutlich und fügt hinzu: „Eine gute Ausbildung ist schön, aber das Herz am richtigen Fleck ist in diesem Beruf genauso so wichtig“.

Silvia Haake: „Es ist die Toleranz in der Gesellschaft gefordert“

57 Mitarbeiter gewährleisten den Ablauf des Unternehmens. „Das Team muss stimmen, das ist das Allerwichtigste, denn das überträgt sich auf die Bewohner. Die Maßstäbe für das eigene Befinden müssen auf die Arbeit mit den Menschen transportiert werden“, lässt die ausgebildete Krankenschwester wissen. Mutig sieht Arndt der kommenden Zeit entgegen. Mitten in einer Pandemie etwas Neues aufzubauen oder sich zu erweitern, bedarf viel Fingerspitzengefühl.

„Unser Testkonzept ist immer aufgegangen. Alle Mitarbeiter haben exakt die hygienischen Regeln umgesetzt. So konnten wir vor großen Sterbefällen bewahrt werden.“ Auch zum Für und Wider mit Blick auf die kommende Impfpflicht in den Pflegeberufen hat Silvia Haake eine klare Meinung: „Beides muss wertschätzend anerkannt werden. Hier ist die Toleranz der Gesellschaft gefordert. Jeder darf so sein, wie er ist.“

