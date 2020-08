Nordsachsen

So voll wie am 31. August waren die Klassenzimmer der Region schon lange nicht mehr. In Nordsachsens Schulen geht es wieder in den Normalbetrieb. Ein Normalbetrieb unter Pandemiebedingungen. Dass heißt Lernen, Spielen und Freunde treffen nicht ohne strenges Hygienekonzept.

Für die größeren Schulkinder ist dieser Zustand inzwischen vertraut. Die Schulanfänger hingegen müssen behutsam an die neue Situation gewöhnt werden. Zwar kennen sie gewisse Regeln bereits aus der Kita, trotzdem ist das Schulumfeld neu.

Wie stellen sich die Grundschulen darauf ein? Wie wird die Einschulung organisiert? Und was erwartet die Erstklässer? Die LVZ hat nachgefragt.

Grundschule Berg, Eilenburg

„Bei uns läuft alles ganz normal“, sagt Schulleiterin Uta Scherbacher. „So normal wie es eben möglich ist.“ Wie gewohnt verbringen die Schulanfänger die ersten Wochen ausschließlich mit dem Klassenlehrer. „Dort üben sie dann das, was die anderen Schüler in den letzten Monaten gelernt haben.“ Und die, so Scherbacher, hätten das bereits toll vorgemacht. „Ich bin stolz auf meine Kinder, die haben das echt mit uns gelebt und sich bemüht. Auch die Eltern.“ Die Lage müsse dennoch jede Woche neu justiert werden. Eine Maskenpflicht auf dem Hof und in der Schule gibt es nicht. Einziger Wermutstropfen dieses Jahr: Das Programm der anderen Klassen auf der Einschulung fällt weg –„wir halten es bewusst klein“.

Grundschule Dr. Belian, Eilenburg

Damit die Erstklässler gut und behütet starten, wird das Kollegium um Schulleiterin Evelin Wiesner in den ersten Wochen von einem FSJler und drei Praktikanten unterstützt. „So können wir ganz ruhig und relaxed die Kinder eingewöhnen“, sagt Wiesner. Der gesonderte Stundenplan für die Schulanfänger bleibt, trotz Corona, unverändert. Da ab Montag wieder alle Schüler vor Ort sind, musste der Hygieneplan angepasst werden, zum Beispiel für die Pausen. Auch die traditionelle Einschulungsfeier in drei Akten musste abgespeckt werden. „Wir gehen sonst immer ins Bürgerhaus. Das fällt flach. Dafür gibt es während der Schultütenübergabe eine kleine Überraschung.“ Das Eilenburg-Maskottchen „Heinz Elmann“ ist ebenfalls mit von der Partie.

Keine Vorschule, neues Umfeld

Grundschule Eilenburg-Ost

„Wir werden feiern, aber ohne Programm“, erklärt Leiterin Susanne Genzel. Lediglich ein wenig Musik werde zur Einschulung gespielt. Dann geht es schon in die Probestunde. „Da sind sie ja dann zum ersten Mal und lernen sich ein wenig kennen.“ Für den Schulstart aller gilt es in den ersten Wochen, einen Mundschutz im Gebäude zu tragen. „Sobald die Kinder an ihren Klassenräumen sind und damit im Klassenverband können sie sie absetzen.“ Das Ganze sei eine Testphase von zwei bis drei Wochen, um das Infektionsrisiko durch eventuelle Reiserückkehrer zu mindern. „Wie es danach weitergeht, sehen wir, wenn es soweit ist.“

Grundschule Delitzsch-Ost

„Die 1. Klassen hatten in diesem Jahr keinen Vorschuldurchlauf, deshalb müssen wir sie besonders sensibel aufeinander und die Situation einstimmen.“ Schulleiterin Diana Ruland und ihr Kollegium haben dafür Extrazeit eingeplant. Um fachlich noch stärker für die Kleinen da zu sein, planen sie aktuell in Doppelstunden. „Ein Konzept, das wir mehr und mehr auch in den anderen Klassen etablieren möchten.“ Überall in den Zimmern hängen Piktogramme, die an die Hygienevorschriften erinnern, in jedem Raum gibt es ein Waschbecken. „Wir sind vorbereitet. Die Dinge können sich jedoch schnell ändern, das haben wir in den letzten Monaten gelernt.“ Die Lage in Nordsachsen sei entspannt, trotzdem dürfe man nicht nachlässig werden.

Evangelisches Schulzentrum Delitzsch

Der Schulgottesdienst zur Einschulung findet statt – Rektorin Brita Kaiser-Deutrich ist froh, dass sie das den Familien zusichern kann. „Die älteren Klassen, die üblicherweise dabei sind, fehlen leider, aber das ist jetzt nun mal so.“ Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Frühstück. Da eine Vielzahl der Erstklässler bereits ab dem 10. August in der Ferienbetreuung waren, sind sie mit den neuen Regeln vertraut. „Eine Eingewöhnung ist deshalb kaum notwendig.“ In den Hofpausen ist das Gelände in vier Bereich geteilt, damit Abstände gehalten werden können. Eine Mundschutz-Empfehlung gibt es nicht.

Einzelne Hofbereiche und Ersatzprogramme

Heidegrundschule, Bad Düben

So feierlich wie möglich soll die Einschulungsfeier in Bad Düben werden. „Das ist ein wichtiger Moment für die Schulanfänger, den wollen wir nicht nehmen“, sagt Schulleiterin Sylvia Krause. Im Klassenraum bekommen die Kinder eine Schnupperstunde und im Speiseraum gibt es ein kleines Programm in Anwesenheit der Eltern. In den ersten Tagen gilt es, spielerisch das Corona-Regelwerk zu vermitteln. „Wir haben ein schönes Video gefunden, das wir zeigen. Außerdem gehen die Lehrer mit der Klasse durch die Schule und erklären alles weitere.“ Auf dem Hof, so Krause, gebe es einzelne Bereiche für die unterschiedlichen Klassenstufen. Das Tragen einer Maske, zumindest in den Treppenaufgängen, wird empfohlen.

Grundschule Krostitz

In Krostitz verläuft die Einschulung in zwei Durchgängen nacheinander. „Leider dieses Mal ohne Chorprogramm“, erzählt Beate Stimm, stellvertretende Rektorin. „Aber mit einer kleinen Überraschung als Ersatz.“ Danach geht es zum Kennenlernen in die Klassen. „Wir versuchen die ganze Situation so normal wie möglich zu handhaben.“ Mit kindgerechten Bildern versuche das Kollegium die Schulanfänger zu sensibilisieren, so Stimm. „Ich denke, dass das gut klappen wird. Sie kennen das Ganze ja schon aus dem Kindergarten.“

Ein Festzelt für ein wenig Normalität

Gellert-Grundschule Wölkau

In Schönwölkau hat man für den besonderen Tag ein Festzelt organisiert. „ Einschulung feiern wir dann in zwei Durchgängen. So dass auch jeder ein paar Gäste mitbringen darf.“ Schulleiterin Katrin Gilbert ist erleichtert darüber, denn so ist es „fast wie immer“. Einzig die traditionelle Einfahrt mit der Feuerwehr entfällt. Da einige Schüler aktuell noch im Feuerwehrhaus unterrichtet werden, wird in diesem Schuljahr die Problematik rundum den Betrieb im Haus und auf dem Hof etwas entzerrt. Dennoch ist es mit dem Abstand halten in der kleinen Schule schwierig. „Wenn also jemand eine Maske tragen möchte, steht es ihm oder ihr frei.“ Vorgaben gibt es keine.

Von Lisa Schliep