So entstehen hohe Mieten in Delitzsch

Einige Wohnbauprojekte sind in Delitzsch 2020 über die Bühne gegangen. So konnten zum Beispiel in der Karlstraße der Einzug der ersten Mieter vorbereitet, die Vermarktung für das Palais Beerendorf beginnen und am Wallgraben hochwertige Wohnungen bezogen werden. Dass die Preise aber höher sind bleibt nicht kritiklos.

Kritik bei Facebook

Vor allem im sozialen Netzwerk Facebook kommt es immer wieder zu Diskussionen um zu hoch empfundene Mieten, sobald eine Meldung über ein Neubauprojekt auftaucht. So geht nun auch die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD) in ihrem aktuellen Mietermagazin offen mit der Kritik um, dass für den Neubau in der Karlstraße eine Kaltmieter von zehn Euro pro Quadratmeter kalkuliert wurde. Nicht alle in Delitzsch würden sehen, dass es ein faires Wohnraumangebot in der Stadt gebe, heißt es.

Dass in Neubauten höhere Preise entstehen sei logisch. Kosten für Handwerk und Material seien gestiegen und auch strengere Vorgaben zu Themen wie dem Brandschutz und energetischer Bauweise würden die Baukosten steigern, erklärt das Unternehmen.

Baukosten steigen

Auch Bedürfnisse der Mieter würden die Preise treiben, erläutert WGD-Chef André Planer. Aufzug, Balkon, gerne auch Fußbodenheizung, Barrierefreiheit und auch Dinge wie Videosprechanlagen werden heute für die neue Wohnung gerne gewünscht, müssen aber auch finanziert werden und schlagen sich damit auch in der Miete nieder.

Die Neubauten sind also preisintensiver bei der Miete, vor allem in der gut gefragten und beliebten Delitzscher Innenstadt. Günstigeres Wohnen in der Innenstadt ist mit geringeren Ansprüchen an den Komfort zu verbinden – zum Beispiel keinen Balkon zu wollen spart natürlich, je moderner der Bau desto teurer. Vor allem in den Stadtteilen Delitzsch Nord und West gibt es jene Wohnungen, die auch den Kriterien von Wohngeld und Hartz IV entsprechen.

