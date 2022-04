So feiern Delitzsch, Eilenburg und Düben in den Mai

Region

Der Start in den Mai wird in der Region ereignisreich. Ob Familienfest in Delitzsch, Walpurgisfeuer in Eilenburg oder Fermate in Düben – in der Region wird viel geboten. Die LVZ hat einige Angebote gebündelt – kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Delitzsch und Umgebung

Zur Fahrradexkursion „Wer trällert denn da?“ wird am Sonnabend von 7 bis 11 Uhr an den Werbeliner See eingeladen. Es trällert, zwitschert, schmettert und flötet in Röhrichten, Sträuchern, Bäumen. Treffpunkt ist der Parkplatz Grabschützer See. Ein Fahrrad, wetterfeste Kleidung und Verpflegung sind mitzubringen. Anmeldungen unter: info@nsgwerbelinersee.de oder Telefon 0170 5751 509. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Zum Tanz in den Mai lädt der Delitzscher Carneval Verein am Sonnabend ein. Los geht’s 17.30 Uhr. Ab 18 Uhr treten die Tanzgruppen auf. Gegen 20 Uhr sollen die Besucherinnen und Besucher selbst maitänzerisch in Aktion treten. Die Musik macht DJ Stefan. Außerdem ist die Urlaub Meehr Bar mit Grillstation und Cocktails auf dem Vereinsgelände an der Benndorfer Landstraße 2 vor Ort.

In Löbnitz kommt erst der Arbeitseinsatz, dann Maibaumsetzen und Tanz: Am Samstag ist von 9 bis 12 Uhr Frühjahrsputz im Dorf angesagt. Treffpunkt ist 9 Uhr am Spielplatz in der Schulstraße/Ecke Raiffeisenstraße. Ab 16 Uhr wird im Kirchgarten der Maibaum aufgestellt. Der Männergesangverein 1860 und die Kinder der Grundschule gestalten das Rahmenprogramm. Anschließend gibt es gegenüber im Gasthof „Zum Eichenast“ Tanz in dem Mai.

Am 1. Mai laden der DGB der Region Leipzig-Nordsachsen gemeinsam mit der Bürgerinitiative Menschenskinder Delitzsch und dem Verein Interkultur in der Zeit von 10 bis 16 Uhr zum 2. Familienfest auf dem Roßplatz in Delitzsch ein. Geplant sind Aktionen wie eine Riesenseifenblasenshow, Tanzauftritt und vieles mehr. Die Gäste erwartet zudem Essen vom Restaurant Zur Schloßwache, eine Hüpfburg, Bastel- und Malangebote, Musik, eine Ausfahrt mit dem Traktor, Glücksrad und vieles mehr.

Das All-on-Sea-Sportresort lädt für Samstagabend zur „Sunset Beachparty“ an der Schladitzer Bucht ein. Los geht es um 17 Uhr am Beachclub. Die Party lockt unter anderem mit einem Live-DJ und Lagerfeuer. Zudem gibt es Cocktails und Speisen vom Grill.

Eilenburg und Umgebung

Auf dem Burgberg lodert am Samstag ein kleines Walpurgisfeuer. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Es spielen die Countryflowers. Eintrittsbändchen gibt es für 5 Euro bei Augenoptik Glas am Markt und im Friseursalon Lingner in der Bergstraße oder an der Abendkasse.

Das in neuem Glanz erstrahlende Pfarrhaus Langenreichenbach wird am Sonnabend mit einem Fest eingeweiht. 12.30 Uhr geht es los. Nach einer Andacht gibt es Mittagessen. Es folgt ein geselliger Nachmittag im Pfarrgarten für die ganze Familie mit Musik, Bastelangeboten für Kinder, Hausführungen ect.

Zur Party in den Mai laden am Sonnabend die Sächsischen Tourenfahrer ins Clubhaus „Biker’s Inn“ ab 19 Uhr nach Schöna ein. Diesmal mit DEPARTED – Rock aus Sachsen Live on Stage.

Maifeuer werden am Sonnabend um 18 Uhr unter anderem in Wildschütz (Trainingsgelände Mini-Feuerwehr) sowie um 19 Uhr am Feuerwehrgerätehaus Strelln entzündet. Die Freiwillige Feuerwehr Doberschütz und der Förderverein der FFw Doberschütz entzünden das Maifeuer auf dem Mehrzweckplatz. Start ist um 19.30 Uhr mit dem Maibaumstellen. Die Getränkeversorgung und Essen vom Grill sowie Knüppelkuchen sind gesichert.

Der Junge Bläserkreis Mitteldeutschland gastiert am Sonnabend um 18 Uhr in der Marienkirche Eilenburg. Zum Repertoire gehören meditative Klänge, Gospelmusik, Pop- Balladen und klassische Bläserliteratur. In Eilenburg erklingen Werke von Vivaldi, Debussy und Reinhard Mey und anderen. Eintritt ist frei.

Die Kreismusikschule Nordsachsen lädt am Samstag zum Tag der offenen Tür in die Außenstelle Eilenburg in der Clara-Zetkin-Straße ein. Von 10.30 bis 12.30 Uhr können Interessierte Instrumente ausprobieren und sich über das Unterrichtsangebot informieren.

Am Sonntag startet um 14 Uhr die neue Sorbenturm-Saison. Der Burgverein eröffnet zudem eine Ausstellung mit Arbeiten von Künstlern der Region.

Zum 10. Pokallauf „Alte Welln“ lädt die Feuerwehr Wöllnau am Sonntag auf den Wettkampfplatz in Wöllnau ein. Die Wettkämpfe im Löschangriff starten um 10 Uhr.

Bad Düben und Umgebung

Fermate – Innehalten zum Monatsende, heißt es am Sonnabend in der Evangelischen Stadtkirche in Bad Düben. Ab 19.30 Uhr spielt Josua Velten an der Orgel Werke von Bach, Mendelssohn und Reger.

Görschlitz lädt am Sonnabend zum Hexensteinfest ein. Neben einem Programm erwartet die Gäste der Tanz in den Mai. Das Fest beginnt um 19 Uhr am Feuerwehrgerätehaus.

Gruna freut sich nach zwei Jahren Pause auf das Frühlingsfest der Dorfgemeinschaft. Am Sonnabend startet um 20 Uhr der Lampion- und Fackelumzug am Storchennest. Hinter dem Bürgerhaus lodert das Maifeuer, auf dem Grill brutzeln Würste und Co. Am Sonntag ab 13 Uhr spielt auf dem Sportplatz Traktor Gruna gegen Bulldogg Gruna. Ab 14 Uhr gibt es Spiele für Groß und Klein auf dem Dorfplatz. Zudem spielen die Delitzscher Stadtmusikanten, die Tanzgruppen Laußig treten auf, DJ Wolfgang und DJ Justin legen auf.

Auch das Fährhaus in Gruna lädt am 1. Mai ein – und zwar in den Biergarten. Ab 11 Uhr trifft „Spargel auf Live-Musik“. Zu Gast ist die Band „... see you“ aus Bad Düben.

Sommerwetter ist zwar noch nicht angekündigt – dennoch startet am Sonntag die neue Badesaison im Natursportbad mit Camp in Bad Düben. Ab 10 Uhr ist der Sprung ins sicher noch kühle Nass möglich. Um 14 Uhr öffnet an diesem Tag erstmals in der neuen Saison das Mühlencafé an der Obermühle.

