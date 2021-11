So haben Delitzsch und Eilenburg beim Citywettbewerb abgeschnitten

Delitzsch

Die Stadt Delitzsch hat beim Innenstadtwettbewerb „Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“ mit ihrem Wettbewerbsbeitrag „Markt als Mitte(l)“ einen Preis gewonnen. Sie gehört damit zu einer von 33 mit einem Plus-Preis ausgezeichneten Kommunen.

Trostpflaster für Eilenburg

Verbunden ist damit ein Preisgeld von 9000 Euro. Die mit 10 000, 20 000 und 30 000 Euro dotierten Hauptpreise gingen an andere Kommunen wie Pirna, Weißwasser, Flöha, Auerbach, Großenhain und Brandis. Insgesamt 48 Städte hatten sich am Wettstreit beteiligt. Die Stadt Eilenburg fuhr ohne großes Preisgeld heim, bekam eine Teilnahme-Urkunde für „Mit dem Handel kommt der Wandel zur Vielfalt – ein Labyrinth für die neue Mitte von Eilenburg“.

Delitzsch will Passanten messen

Die nun mit 9000 Euro ausgezeichnete Stadt Delitzsch war unter dem Motto „Markt als Mitte(l)“ in den Wettstreit gegangen, der sich in diesem Jahr rund um die Themen Handel, Wandel und Vielfalt drehte. Der Marktplatz steht dabei im Fokus. Unterteilt war der Delitzscher Wettbewerbsbeitrag in Teilaspekte. Dabei warf Delitzsch keine grundsätzlich neuen Ideen, sondern die bekannten Erfolgsmodelle der Stadt in den Ring – unter anderem Themen wie die Genussmärkte von Frühlings- über Abend- bis Adventsmarkt und Veranstaltungen wie „Delitzsch Beach(t)“ als Beachvolleyballturnier und vielfältige Veranstaltung mit Kino, Yoga und mehr.

Zudem will Delitzsch mit seinem Wettbewerbsbeitrag künftig „Am Puls der Zeit“ sein und mit Lasern Passantenfrequenzmessungen durchführen, um schlüssige Prognosen von Besucherzahlen treffen zu können. Unter dem Stichwort „Mobil bringt viel“ ist die Anschaffung von E-Bikes und E-Lastenrädern geplant. Die 9000 Euro Preisgeld können nun für diese Ideen aufgewendet werden.

„Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, was in der Stadt gut funktioniert, was wir dafür noch benötigen und wie der Gedanke auf Projektbeiträgen der Vorjahre aufbaut“, erläutert Wirtschaftsförderer Alexander Lorenz.

Erstmals war die Stadt Austragungsort für die Abschlussveranstaltung des Wettbewerbs. Die Jury hatte extra Delitzsch ausgewählt, da sich die Stadtverwaltung gemeinsam mit der Delitzscher Werbegemeinschaft bei dem Wettbewerb in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich beteiligt hatte und etliche Projektideen auch tatsächlich umgesetzt worden sind. „Es ist also auch ein Stück weit eine Anerkennung und Belobigung für unsere stetigen Bemühungen, die Innenstadt lebendiger und attraktiver zu gestalten und damit Impulsgeber für andere Städte in Sachsen zu sein“, so der Delitzscher Wirtschaftsförderer Alexander Lorenz.

Delitzsch punktete schon

Delitzsch war in der Vergangenheit mit Projekten wie „Delitzsch floriert“ mit Blumendeko in der Innenstadt sowie der Beteiligung bei der Lauschtour-App oder der Radstation auf dem Roßplatz erfolgreich. Mit der Projektidee „Generation Delitzsch“, dahinter steckt die Idee eines Spielplatzes auf dem Marktplatz, erhielt die Stadt Delitzsch vor vier Jahren auch einen Sonderpreis „Wissenschaftliche Begleitung durch die HTWK“. Studierende der HTWK erarbeiteten in der Folge Vorschläge für eine Marktplatzumgestaltung. „Ein Verbauen der Marktplatzmitte kam aufgrund der Vielzahl von Veranstaltungen und Nutzungen nicht mehr in Frage“, erläutert Alexander Lorenz. So werde nun am Rande des Marktplatzes ein Spielplatz ertüchtigt.

Von Christine Jacob