So hat sich Delitzschs Bevölkerungsstruktur seit 1990 verändert

2742 Einwohner unter 20 Jahren weniger als noch 1990 leben aktuell in Delitzsch. Waren es vor 30 Jahren noch 6932, gibt es heute gerade einmal 4190 unter 20-Jährige in der Stadt. Gleichzeitig ist der Anteil der Menschen mit einem Alter von 65 Jahren und älter in einem ähnlichen Verhältnis gestiegen. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen für die Leipziger Volkszeitung auswertete.

Wie in Delitzsch hat sich auch die Bevölkerungs- und Gebietsstruktur in ganz Sachsen während der vergangenen 30 Jahre verändert: Zählte der Freistaat am 31. Dezember 2019 exakt 4 071 971 Einwohner, waren es zum 3. Oktober 1990 mit 4 795 720 noch rund 723 700 Personen beziehungsweise 15 Prozent mehr.

Altersstruktur dreht sich um

Dies spiegelt sich auch in den Zahlen für Delitzsch und den damaligen Gebietsstand wider: Lebten Anfang Oktober 1990 noch insgesamt 27 233 Menschen in der Stadt, hatte sie laut den Statistikern in Kamenz am 1. Januar 2020 exakt 24 823 Einwohner. In den drei Jahrzehnten hat sich auch die Altersstruktur in Delitzsch gewandelt: 1990 wies die Altersgruppe 65 Jahre und älter mit 12,6 Prozent (3428 Einwohner) den geringsten Anteil aus, während 25,5 Prozent (6932 Einwohner) unter 20 Jahre alt waren. 62 Prozent der Delitzscher gehörten 1990 der Altersgruppe der 20- bis unter 65-Jährigen an und befanden sich somit im erwerbsfähigen Alter.

Luftbild aus den frühen 1990er-Jahren mit Blick auf die Altstadt von Delitzsch. Zu diesem Zeitpunkt lebten etwa 27 200 Menschen in der Stadt. Quelle: privat

In den zurückliegenden 30 Jahren hat sich laut Landesamt die Altersstruktur der Delitzscher Bevölkerung stark verändert. So waren am Jahresende 2019 rund 26,6 Prozent der Bevölkerung (6595 Einwohner) 65 Jahre und älter, was einem Anstieg um 14 Prozentpunkte entspricht. Gleichzeitig verringerte sich der Anteil der unter 20-Jährigen auf 16,9 Prozent (4190). Auch der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung ging um 5,4 Prozentpunkte auf 56,6 Prozent (14 038 Einwohner) zurück. Im Vergleich: Sachsenweit waren Ende 2019 rund 26,5 Prozent der Bevölkerung 65 Jahre und älter, 17,5 Prozent unter 20 Jahre alt. Der Anteil Erwerbsfähiger ging im gesamten Freistaat im Vergleich zu 1990 um 4,3 Prozentpunkte auf 56,1 Prozent zurück

Prognose: Weiterer Einwohnerverlust

Aber nicht nur die Bevölkerungsstruktur hat sich in den vergangenen 30 Jahren verändert, sondern auch die Gebietsstruktur. Laut den Statistikern gab es am 3. Oktober 1990 in Sachsen 1620 kreisangehörige Gemeinden in 48 Landkreisen und sechs kreisfreie Städte. Darunter auch die Landkreise Delitzsch und Eilenburg, die erst mit der Gebietsreform 1994 zum Landkreis Delitzsch vereinigt wurden. Dieser ging dann 2008 im heutigen Landkreis Nordsachsen auf. 500 Gemeinden hatten 1990 weniger als 500 Einwohner, in der kleinsten Kommune waren nur 48 Personen registriert.

Gegenwärtig hat der Freistaat Sachsen 416 kreisangehörige Gemeinden in zehn Landkreisen sowie die drei kreisfreien Städte Chemnitz, Dresden und Leipzig. Als einzige Gemeinde weist der Kurort Rathen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) mit 349 weniger als 500 Personen aus.

Laut den Prognosen für Delitzsch könnte sich die Einwohnerzahl bis 2035 noch einmal verringern. Je nach Rechenweise des Landesamtes leben in 15 Jahren 24 560 beziehungsweise 23 850 Menschen in der Stadt – ein weiterer Rückgang um 1,3 bis 4,1 Prozent.

Von Mathias Schönknecht