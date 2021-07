So läuft Training der Jugendfeuerwehr Rackwitz

Rackwitz

Wie bei einem Strike gehen die zehn Pins klappernd zu Boden und rollen in alle Richtungen davon. Doch was sich nach Bowling anhört, ist eigentlich etwas ganz anderes. Denn die Pins sind nur leere Wasserflaschen und statt eines Bowling-Balls hat sich soeben ein dicker Schlauch mit ordentlich Schwung seinen Weg durch die Hindernisse gebahnt.

Regelmäßige Übung

An dem sonnigen Samstagvormittag haben sich zwölf Kinder und Jugendliche von der Jugendfeuerwehr Rackwitz am Gerätehaus zu ihrem Übungsdienst eingefunden. Der findet alle zwei Wochen statt. Auf dem Plan steht heute Schlauchtraining. Das schnelle Ausrollen der Löschschläuche ist im Ernstfall entscheidend und so trainieren alle Kinder die richtige Wurftechnik, damit der Schlauch am Ende auch dort ankommt, wo er gebraucht wird.

Auch zusammenrollen muss man die Schläuche als Feuerwehrangehöriger ordentlich. Quelle: Bastian Raabe

Die Übung leitet Clemens Döring von der Freiwilligen Feuerwehr Rackwitz. Der 24-Jährige, der eigentlich Informatiker ist, betreut seit 2015 als Jugendwart die Übungen der Jugendfeuerwehr. „Angefangen habe ich 2006, als bei uns Hochwasser war. Da kam einer der Feuerwehrmänner auf mich und meine Eltern zu und erzählte, dass man auf der Suche nach neuen Mitgliedern ist“, erinnert sich Döring. „Damals gab es kaum Personal und man wollte die örtliche Jugendfeuerwehr neu aufbauen.“

Seither ist der Rackwitzer durchgängig dabei, erst selbst in der Jugendfeuerwehr, dann im aktiven Dienst. „Ich habe dann einige Lehrgänge und schließlich die Schulung zum Jugendwart gemacht.“

Erst die Theorie

Das heutige Training beginnt er mit Theorie. Unterstützung erhält er dabei von der 18-jährigen Emilia. Abwechselnd fragen sie das Wissen der Kinder ab, die sich in Uniform auf dem Vorplatz des Feuerwehrgebäudes in einem großen Kreis aufgestellt haben. Was für Schläuche gibt es? Wofür sind die verschiedenen Varianten gut? Jeder kommt mal dran. Als dann Schläuche zum Trainieren bereitgelegt werden, haben einige der jüngeren Kinder Probleme, diese überhaupt zu tragen. So klappt das Auswerfen nicht bei allen gleich auf Anhieb, aber die Übungsleiter stehen jederzeit bereit, um zu helfen.

Clemens Döring zeigt, wie ein Schlauch ausgerollt wird. Quelle: Bastian Raabe

Dank der spielerischen Umsetzung bleibt auch der Spaß nicht auf der Strecke. In zwei Teams aufgeteilt sollen die Kinder versuchen, den Schlauch möglichst treffsicher auszurollen, es werden Punkte für umgeworfene Flaschen vergeben. Die meisten Kinder sind über ihre Freunde in der Schule zur Feuerwehr gekommen, einige kennen es von den Eltern. Der 11-jährige Michel ist bereits das dritte Jahr dabei. „Früher habe ich immer die Feuerwehr gesehen und gehört, dass sie Menschen retten. Das fand ich gut“, erzählt er. Besonders interessieren ihn die Feuerwehrautos und das Bekämpfen von Feuern. „Es macht Spaß, wenn wir zusammen rausfahren, zu den Hydranten.“

Auch Lara ist gerne dabei und das schon seit vier Jahren. „Freunde von mir haben hier mitgemacht und dann bin ich auch eingetreten“, erzählt die 16-Jährige. Später will sie im aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr mitmachen. Ähnlich geht es Moritz. So wie Lara ist der 13-Jährige schon seit etwa vier Jahren dabei. Ihn faszinierten schon immer die Gerätschaften der Feuerwehr. „Die ganze Technik ist interessant, aber es gefällt mir auch, in den Gruppen Neues zu lernen“, sagt er. Wie die anderen kann auch er sich vorstellen, später bei der Feuerwehr zu bleiben.

Ein Kommen und Gehen

Die Realität sieht etwas anders aus, weiß Jugendwart Döring. „Es ist ein Kommen und Gehen. Ab 16 Jahren kann man dem aktiven Dienst beitreten. In dieser Zeit beginnen aber viele gerade ihre Ausbildung und dann ist es schwierig, einige ziehen um oder haben einfach keine Zeit.“ Trotzdem bleibe man meist weiter in Kontakt. „Alle Fahrzeuge müssen eine doppelte Besatzung haben, dazu brauchen wir 30 Leute“, erklärt er. „In den letzten Jahren sind wir zwar wieder ein bisschen gewachsen, aber jeder ist willkommen.“

Schläuche ausrollen will gelernt sein. Quelle: Bastian Raabe

Die Hälfte der aktiven Kameraden kommt aus der Jugendfeuerwehr. Aktuell versuche man, ein Konzept zu erarbeiten, um neue potenzielle Mitglieder zu finden. „Bisher trägt sich das hauptsächlich mündlich weiter. In der Schule erzählen die Kinder ihren Freunden von der Feuerwehr und dann wollen die auch mitmachen“, so Döring. Problematisch sieht er das Eintrittsalter von acht Jahren. „Das ist verglichen mit vielen Vereinen verhältnismäßig spät. Es gibt zwar auch Kinderfeuerwehren, aber das schaffen wir hier nicht, dafür fehlt uns die Ausbildung.“ Auch der Ruf der Freiwilligen Feuerwehr macht ihm Sorgen. „Viele denken, bei der Feuerwehr säuft man den ganzen Tag. Das stimmt natürlich nicht, schreckt aber ab.“ Für Döring selbst zählt vor allem das gemeinschaftliche Beisammensein. „Im Einsatz bildet sich ein richtiger Teamgeist und man wächst zusammen wie eine Familie.“ Der aktive Dienst sei aber nichts für jeden, merkt er an. „Man muss da schon Bock drauf haben und im Dienst auch die Führungsstrukturen akzeptieren.“

Von Bastian Raabe