In Corona-Zeiten - Kein Singen, keine großen Feiern: So laufen die Konfirmationen Pfingsten in Nordsachsen

Trotz sinkender Corona-Zahlen sind Konfirmationen auch in diesem Jahr von Einschränkungen betroffen. Die LVZ hat sich umgehört, wie Pfarrerin und Pfarrer sowie Konfirmandinnen und Konfirmanden damit umgehen.