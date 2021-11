So lief der erste Samstag-Frischemarkt in Delitzsch

Mit dem zwischen Mai und September stattfindenden Abendmarkt hat Delitzsch den Nerv der Kunden getroffen. Doch nicht alle waren zufrieden, vor allem Pendler, die unter der Woche unterwegs sind. 300 Kunden unterschrieben für einneues Frischemarkt-Angebot, das am Samstag erstmals startete. Und so kam es an.