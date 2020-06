So macht sich der Delitzscher Abendmarkt

Delitzsch

In den ersten Stunden schien die Resonanz beim Delitzscher Abendmarkt „delitziös“ am Donnerstag noch verhalten. Stefanie Nagel aus Burg, die Tee und nostalgische Bonbons anbot, sah es aber gelassen. In den vergangenen Monaten gab es keine Messen und Märkte: „Selbst wenn ich hier erstmal kein Geld verdiene, bin ich froh, dass ich die Kollegen sehe.“ Davon gab es viele: Bio-Handwerks-Käse, Korbwaren, Leckeres vom Straußenhof, Bowle, warmes Fladenbrot kamen gleich bei der Runde auf dem Marktplatz ins Besuchersichtfeld. Bei den Ständen am Kirchplatz schien gleich etwas mehr los zu sein.

Betriebsamkeit mit Abstand

Auch dort gab es Pflanzen, Erdbeeren, Spargel & Co., frisches Dinkelbrot aus dem Backofen, Goitzsche-Burger. Offenbar war der Schatten am sonnige Spätnachmittag erstmal beliebter. Zu späterer Stunde herrschte auch auf dem Marktplatz Betriebsamkeit. Mit dem gewissen Abstand natürlich. Die Delitzscher nutzen die Gelegenheit zum Plausch und die Angebote der Stände. „Wir waren auch sonst bei den Genussmärkten und den Adventmärkten dabei. Ich finde es gut, dass sich das etwas normalisiert“, freute sich Tobias Krüger von der Räucherwelt Delitzsch.

Nachnutzung

Diesmal waren viele der Anbieter bereits schon tagsüber auf dem Wochenmarkt, um ihre regionalen Waren anzubieten. Marktorganisator Christian Maurer freut auch, dass viele Städte in der Region die Idee nachnutzen. In Torgau und Taucha liefen die Varianten bereits. Weitere Kommunen hatten angefragt.

Von Heike Liesaus