So schlagen sich Handwerksbetriebe in Nordsachsen durch den Lockdown

Delitzsch/Eilenburg

Dass der andauernde Lockdown besonders für kleine, inhabergeführte Betriebe schwerwiegende Folgen hat, wird aktuell besonders in Gastronomie und Einzelhandel deutlich. Doch wie schlagen sich lokale Handwerksfirmen durch den Lockdown? Sind Hausbesuche aktuell überhaupt möglich, und wie steht es in Zeiten von Ausgangsbeschränkung und Homeoffice um die Auftragslage? Die LVZ hat bei zwei nordsächsischen Betrieben nachgefragt.

Handwerker sind trotz Lockdown gefragt

Beim Heizungs- und Sanitärbetrieb Sandmann hat die Pandemie ihre Spuren hinterlassen, die großen Einbrüche sind laut Geschäftsführer Frank Sandmann aber bisher ausgeblieben: „Unser Betrieb läuft seit Corona etwa zu 80 Prozent weiter wie bisher“, erklärt Sandmann. Obwohl einige Kunden im vergangenen Jahr größere Neuanschaffungen wieder abbestellt hätten, gebe es immer noch genügend anstehende Reparatur- und Installationsarbeiten in Bestandsbauten und Privathaushalten, um ohne Existenzängste durch den Lockdown zu kommen.

Stärker als ein Mangel an Aufträgen hat dem Schenkenberger Betrieb das Virus selbst zugesetzt: „Obwohl unsere 14 Mitarbeiter aktuell immer versetzt zur Arbeit kommen, mussten im vergangenen Jahr über etwa fünf Wochen sieben Mitarbeiter zeitgleich in Quarantäne“, erzählt Sandmann, „das hat uns ganz schön zugesetzt.“

Strenge Regeln bei Außeneinsätzen

Um solche größeren Ausfälle zu vermeiden, gelten bei Hausbesuchen strikte Hygieneregeln: Die Handwerker sollen bei der Arbeit bestenfalls nicht mit den Kunden im selben Raum sein, ansonsten ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht. Außerdem muss regelmäßig gelüftet werden. Ein gewisses Grundrisiko bestehe zwar immer, doch viele handwerkliche Arbeiten könnten eben nicht so einfach auf „nach Corona“ verschoben werden: „Wenn du zu Hause einen Wasserrohrbruch hast, kann das nicht einfach vier Wochen bis nach den Lockdown warten“, erklärt Sandmann, „und wenn jemand schon lange plant, ein Haus zu bauen, wird er das wohl auch trotz der Pandemie tun.“

Trotzdem bittet Sandmann seine Kunden um Nachsicht, was kurzfristige Termine angeht: „Auch in Notfällen ist es aktuell nicht immer möglich, einfach das Blaulicht anzuschalten und zehn Minuten später vor Ort zu sein“, so Sandmann, „deshalb ist es wichtig, Termine soweit möglich im Voraus zu planen.“

Geschäft zu, Abholung trotzdem möglich

Auch der Zscheppliner Elektronik-Betrieb von Wolfram Bergmann kann sich aktuell mit Installationen, Bestellungen und Reparaturen über Wasser halten; die Umsätze seien im vergangenen Jahr nicht so sehr zurückgegangen wie befürchtet. Die Eilenburger Filiale des Unternehmens, die vor allem Haushaltsgeräte bestellt und verkauft, ist zwar seit Beginn des Lockdowns geschlossen, Kunden können aber immer noch Kühlschränke oder Mikrowellen bestellen, abholen und reparieren lassen.

Verständnis trotz Schließung

„Natürlich würden wir auch das Geschäft gern wieder aufmachen“, sagt Kundenberaterin und Verkäuferin Regina Bergmann, „vor allem, da von unserem kleinen Fachhandel mit zwei oder drei Kunden in der Stunde keine große Gefahr ausgeht. Das ist ja gar nicht zu vergleichen mit dem Menschengedränge im Einkaufscenter oder Supermarkt.“

Trotzdem hat sie Verständnis für die Regelungen, bei der geplanten Corona-Protestöffnung unter dem Motto „#wirmachenauf“ hätte die Familie auf keinen Fall mitgemacht. „Was sein muss, muss sein“, lautet Bergmanns Meinung dazu, „lieber machen wir ein paar Wochen später auf, als nach vierzehn Tagen wieder schließen zu müssen.“

Von Robin Knies