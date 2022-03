Region

In Eilenburg gibt es seit Mitte letzten Jahres Sachsens erste Lauschtour. Chris Daiser hatte den erhörbaren Stadtrundgang dank Mitteln aus dem Ideenwettbewerb simul+ Mitmachfonds auf den Weg gebracht. 15 000 Euro wurden dem Vorhaben zugesprochen. Mit der Lauschtour kann Daiser nun ein zweites Mal punkten. Denn das Vorhaben, das der 28-Jährige auch in Bad Düben umsetzen will, gehört zu über 25 nordsächsischen Projekten, die auf der Siegerliste des diesjährigen Ideenwettbewerbes stehen. Trotz aller Freude aber ist der Eilenburger vorerst ernüchtert: „5000 Euro gab es diesmal. Das ist cool, reicht aber leider nicht aus, um die Lauschtour umzusetzen.“ Wie es nun mit der Idee weitergeht, weiß er noch nicht.

10 000 Euro gehen ans Grüne Klassenzimmer der Grundschule Löbnitz

Beim Blick in die Siegerlisten tauchen weitere Namen aus der Region um Delitzsch und Eilenburg auf, bei weitem aber nicht so viele wie vor zwei Jahren. In der Kategorie ReWir können die Initiatoren der Projekte KLASSENzimmer im Grünen – Grundschule Löbnitz, „Heimat Digital“ – Verein Dübener Heide e.V./Naturpark sowie Belebte Verteilstation Podelwitz – Kirchgemeinde Podelwitz-Wiederitzsch mit je 10 000 Euro planen. 5000 Euro gab es für den Verein Gemeinsam in Schenkenberg, der einen Rundgang zu verschiedenen Standpunkten in Schenkenberg installieren möchte. Dieser soll zum Dorffest eröffnet werden.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darum geht es beim Eilenburger Projekt Entrepreneurship

Je 5000 Euro gehen an den Krippehnaer Kay Kunath für das Vorhaben „Unser Dorf soll schöner werden“ und den Eilenburger Sven Lehmann für das Projekt „Initiierung Entrepreneurship-Netzwerk Eilenburg“. Lehmann plant ein Symposion und Netzwerktreffs – auch in Taucha und Torgau – um das Mindset rund um Entrepreneurship in der Region zu befördern und Gründen als berufliche Perspektive erfahrbar zu machen. „Ziel ist, eine Community aufzubauen, die aktiver als bisher das Thema Entrepreneurship voranbringt. Die so entstehende Community soll das Thema insbesondere in Schulen tragen, um der Frage, „Was soll ich später mal werden?“, die Frage gleichberechtigt daneben zu stellen, „Was kann ich später mal gründen?“

Beim Ideenwettbewerb wurden 497 Projektideen ausgezeichnet. Sie erhalten Preisgelder in Höhe von insgesamt mehr als sieben Millionen Euro.

Von Kathrin Kabelitz