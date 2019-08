Delitzsch

„Wir sind auf einem hohen Niveau in Delitzsch“, sagt Holger Stecher. Der Leiter des örtlichen Polizeireviers richtet den Blick damit auf die Statistik aus dem Vorjahr: Im Zusammenhang mit Schulwegen oder dem Schulbeginn weise der Revierbereich Delitzsch keine Unfälle mit Kindern auf.

Nicht nur die Polizei steht in der Pflicht

Damit das auch so bleibt, habe sich die Polizei von allen Schulen in den zurückliegenden Wochen selbst ein Bild verschafft, sagt Florian Schönthal, Leiter Streifendienst. Dazu gehöre etwa zu schauen, ob alle verkehrsrechtlichen Regelungen auf dem neuesten Stand sind und ob diese zu den womöglich veränderten Anforderungen im neuen Schuljahr passen – wie beispielsweise eine höhere Schülerzahl. Im Revierbereich Delitzsch sei alles „im grünen Bereich“, sagt Stecher.

Im Vorjahr war es dennoch zu teils chaotischen Szenen gekommen. Eltern standen beispielsweise in zweiter Reihe vor den Delitzscher Schulgebäuden, um ihre Kinder möglichst ohne längeren Laufweg abzusetzen. und verursachten so gefährliche Verkehrssituation.

Im Vorjahr sorgten sich Eltern um den sicheren Schulweg rund um die Delitzscher Grundschule am Rosenweg. Quelle: Christine Jacob

Neben den Vorkehrungen, zu denen auch regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen gehören, werden Bürgerpolizisten ab dem 19. August zu Unterrichtsbeginn mindestens einmal vor jeder Grundschule im Revierbereich Delitzsch stehen. Sie sollen schauen, wie sich dort verhalten wird, sagt der Streifendienstleiter. Die Aktion soll während der ersten beiden Schulwochen stattfinden. Danach haben sich die Abläufe meist eingespielt, sagt Stecher. Denn damit ein unfallfreier Start in die Unterrichtszeit gelingt, stehen neben der Polizei auch Schulen, Eltern und alle anderen Verkehrsteilnehmer in der Verantwortung.

Ausnahme: Die Abc-Schützen

Wichtig sei dafür etwa auch, dass die Kinder ordnungsgemäß transportiert werden. Wenn beispielsweise das Nachbarskind mit zur Schule genommen wird, müsse selbstredend für dieses ein Kindersitz vorhanden sein, erklärt Schönthal. Je nachdem, wie die Beurteilung der Situation zu Schulbeginn aussieht und welche Feststellungen gemacht werden, soll es Konsequenzen und Folgemaßnahmen geben, sagt der Oberkommissar.

„Es klappt ganz gut“, sagt Cordula Nowack. Sie leitet die Diesterweg-Grundschule im zweiten Jahr. Bereits vor ihrer Amtszeit sei mit den Eltern vereinbart worden, die Kinder am Schulgebäude zu verabschieden und nicht mit bis zu den Klassenräume zu kommen. Das sorge unter anderem dafür, dass die wenigen Parkplätze an der Leipziger Straße nicht für längere Zeit blockiert sind und es allen Kindern so möglich ist, sicher auszusteigen. Nur für die neuen Abc-Schützen gibt es eine Ausnahme: Sie können noch ein Stück weiter auf die Begleitung ihrer Eltern zählen. An der Eingangstür werden sie in der ersten Woche zudem von der Schulleiterin persönlich begrüßt.

Vorbereitung über das gesamte Jahr

„Es werden viele Geschwindigkeitsmessungen vor der Schule durchgeführt, sagt Nowack. Dadurch seien die Kraftfahrer an der Leipziger Straße nicht nur zum Schulstart entsprechend vorsichtig. Die Schulleiterin weist dennoch noch einmal darauf hin, dass Eltern und Kinder die Fußgängerampel nutzen sollten – wenn sie schon einmal direkt vor der Schule vorhanden ist.

An der Artur-Becker-Oberschule hat bereits seit mehreren Jahren jeden Morgen ein Lehrer Aufsicht am Bus. Das soll auch dazu beitragen, das Vorbeibringen der Schüler „in geordneten Bahnen“ zu halten, sagt Veronika Melzer. Nach den Erfahrungen der kommissarischen Schulleiterin bringe das vor allem in den ersten 14 Tagen „viel Arbeit mit sich“. In diesen beiden Wochen würden noch viele Eltern der neuen Fünftklässler ihre Kinder selbst zur Schule bringen, danach fahren die meisten mit dem Bus. Zur Begrüßungsfeier sollen alle Eltern noch einmal darauf hingewiesen werden, ihre Kinder nicht weiter als bis zum Schultor zu begleiten. „Das funktioniert dann auch“, sagt Melzer.

„Wir können nur an die Vernunft appellieren, sagt Andrea Hildebrand, Leiterin der Grundschule am Rosenweg. Grundsätzlich sei es Eltern erlaubt mit aufs Schulgelände zu kommen. Die Kinder der ersten Klassen werden aber zu Schulbeginn auf dem Hof in Empfang genommen. Diese Gelegenheit will die Schule gemeinsam mit dem Elternrat nutzen, um alle Eltern nochmals auf einen rücksichtsvollen Umgang hinzuweisen. „Seid Vorbilder, verhaltet euch so, wie ihr es gerne für eure Kinder hättet“, gibt der Delitzscher Revierleiter Holger Stecher allen Beteiligten mit auf den (Schul-)Weg.

Von Mathias Schönknecht