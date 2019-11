Auch in den Museen im Landkreis Nordsachsen gibt es historische Schätze. Sie mögen nicht unbedingt von hohem materiellen Wert sein, aber die ideelle Bedeutung für die Region ist oft groß. Nach dem Kunstraub in Dresden haben wir deshalb in den Museen in Delitzsch, Eilenburg, Oschatz und Mügeln nachgefragt, wie sicher die Exponate verwahrt sind.