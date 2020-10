So soll das Beiersdorf-Werk im Leipziger Norden aussehen

Podelwitz

Die Erschließungsarbeiten für das 55 Hektar große Leipziger Industriegebiet Seehausen II haben bereits Anfang Juli begonnen. Bis kommendes Jahr sollen auf dem Gelände nahe des Rackwitzer Ortsteils Podelwitz ein 95 000 Kubikmeter Wasser fassendes Regenrückhaltebecken und zwei Baufelder entstehen. Auf dem ersten wächst auf einer Fläche von 28 Hektar das neue Beiersdorf-Werk.

Bis zu 40 Lkw täglich

2022 will der Kosmetikhersteller dort mit 200 Mitarbeitern weitgehend automatisiert alles das herstellen, „was aus der Dose gesprüht werden kann“ – beispielsweise Deo und Rasierschaum. So stellte Tobias Rhensius, Projektleiter des Unternehmens, die aktuellen Pläne im Rackwitzer Gemeinderat vor.

In zwei Jahren sollen auf dem 28 Hektar großen Gelände nahe dem Rackwitzer Ortsteil Podelwitz 200 Mitarbeiter der Beiersdorf AG weitgehend automatisiert Kosmetikprodukte herstellen. Tobias Rhensius, Projektleiter des Unternehmens, zeigte im Gemeinderat Rackwitz eine Ansicht des geplanten Gebäudes in Richtung B 184. Quelle: Mathias Schönknecht

Geplant sei laut Rhensius eine Produktion in zwei Schichten in der Zeit zwischen 6 und 22 Uhr. Unter Vollbetrieb könnten etwa 40 Lkw des Werk täglich anfahren. Die dafür notwendige Straße soll mittels Ampelkreuzung an die Bundesstraße 184 angeschlossen werden.

Gemeinde Rackwitz ist am Projekt beteiligt

Eine Erweiterung des nach Fertigstellung bereits zu den drei größten Beiersdorf-Standorten zählenden Werkes sei in den kommenden Jahren möglich. Das Grundstück sei auch aufgrund der Nähe zur Bahnstrecke gewählt worden, sagte Rhensius.

Die Gemeinde Rackwitz ist an dem Vorhaben direkt durch den Abwasserzweckverband „Oberer Lober“ beteiligt. Dort wird die Beiersdorf AG Kunde.

