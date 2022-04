Rackwitz

2018 ist er nach Lemsel gezogen, jetzt kandidiert er für das Amt des Rackwitzer Bürgermeisters: Für die SPD fordert Konstantin Preißler den parteilosen Amtsinhaber Steffen Schwalbe heraus. „Ich selbst kam gar nicht auf die Idee zu kandidieren“, erzählt der 38-Jährige. „Aber als mein Ortsverein mich gefragt hat, habe ich mich da reingekämpft und umso mehr ich mich damit beschäftige, desto motivierter bin ich.“

In der SPD ist er schon länger, seit einiger Zeit nun als stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender. „Ich finde es einfach cool hier“, erklärt Preißler. „Die Seen sind toll, es gibt eine gute Anbindung und noch Platz.“ Sollte er gewählt werden, möchte er den Blick vor allem auf die Mobilität zusätzlich zum Auto richten. Die Gemeinde brauche vernünftige Radwege. „Von Rackwitz oder Lemsel zum Schladitzer See ist schon eine Nummer“, findet der SPD-Kandidat. Auch die Öffentlichen Verkehrsmittel müssten besser werden. So sei es ein Problem, dass Zschortau und Rackwitz unterschiedliche MDV-Zonen seien.

Auch dem Verschwinden von lokalen Einkaufsmöglichkeiten und Kneipen will er entgegenwirken: „Ich möchte die Ortszentren als kommunikativen Mittelpunkt stärken. Wir müssen gute Rahmenbedingungen schaffen, damit sich zum Beispiel wieder eine Sparkasse in Rackwitz ansiedeln kann“, erklärt der Lemseler. Bei der Ortsplanung müsse Soziales mitgedacht werden. Es sei ein Problem, dass beim Ausbau nur stückchenweise gedacht werde. Daneben sind für ihn besonders die Barrierefreiheit der Bahnhöfe und die Stärkung der Schulen wichtig. „Gerade in Zschortau ist die Einzügigkeit ein Problem“, meint der Architekt.

Unterstützung von drei Parteien

Im Gegensatz zu Amtsinhaber Schwalbe habe er als Zugezogener zudem einen Außenblick auf die Dinge: „Ich sehe nicht die alten Konflikte, sondern neue Möglichkeiten.“ Außerdem sei es von Vorteil, eine Partei hinter sich zu haben. In diesem Fall sind es gleich drei, denn SPD, Linke und Grüne in Nordsachsen haben sich für die anstehenden Wahlen auf gemeinsame Kandidaten geeinigt. Auch den Klima- und Umweltschutz möchte er in der Gemeinde neu denken. Die Idee von Bürgerkraftwerken, bei denen die Kommune von Windkraft- und Solaranlagen vor Ort finanziell profitieren könnte, findet er spannend. „Ein Nachtflugverbot wäre auch interessant“, meint Preißler. Über sich selbst sagt er, dass er ein offener Typ sei. Er finde es toll, was die Leute so alles an ihn herantragen, auch unabhängig von der Bürgermeisterwahl.

Von Bastian Raabe