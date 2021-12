Rackwitz

Notwendig sei es bereits 2014 geworden, sagt Steffen Schwalbe. Der parteilose Rackwitzer Bürgermeister nimmt damit Bezug auf den heftigen Starkregen, der vor sieben Jahren Teile von Rackwitz und Podelwitz überflutete. Nur wenige Monate danach brachte die Kommune ein Schutzkonzept auf den Weg.

Die Seehausener Straße in Podelwitz am 7. September 2014: Nach Starkregen sucht sich Wasser von den Feldern seinen Weg, die Gullys sind überlastet. Quelle: privat

Lober erhält ursprünglichen mäandrierenden Verlauf

Es wurden ein „Maßnahmenkonzept zur Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens des Lobers“ sowie eine Vorschlagsliste erstellt, wie sich „wild abfließendes Wasser und Sedimente von landwirtschaftlichen Flächen bändigen lassen“, so die Beschreibung damals. Jetzt kann gebaut werden. Bis Ende 2023 soll das Vorhaben abgeschlossen sein, erklärt Schwalbe.

In den kommenden beiden Jahren wird dazu der Lober westlich von Podelwitz renaturiert. Während 2022 die Planung und das Ausschreiben der Aufträge an Firmen ansteht, geht es 2023 an den Umbau. „Im Wesentlichen geht es darum, den jetzigen begradigten Loberlauf in einen naturnahen zu bringen“, sagt Bernd Knoblich vom gleichnamigen Landschaftsarchitekturbüro.

Rückhaltebecken wird zu Erdmulde

An der Stelle, nicht weit entfernt von der Kreuzung Gießereistraße und Leipziger Straße sind die Felder stark abschüssig. Bei heftigem Regen laufe das Wasser von den Feldern in den Lober und gelange somit in die Ortsteile, sagt Schwalbe. Durch den nach dem Umbau wieder stark mäandrierenden Lober werde eine doppelte Lauflänge erreicht, fügt Knoblich an. Heißt: Das Wasser muss mindestens den doppelten Weg zurücklegen, fließt dabei erheblich langsamer und kommt stark verzögert in den bebauten Ortslagen an, erklärt der Landschaftsarchitekt.

Der Fokus liegt dabei auf dem Loberabschnitt von Zschölkau entlang der Leipziger Straße (hier im Bild in Richtung Zschölkau) bis zur ausgedienten Wasserspeicheranlage am Zschölkauer Weg in Podelwitz. Quelle: Mathias Schönknecht

Der Fokus liege dabei auf dem Loberabschnitt von Zschölkau (Gemeinde Krostitz) aus entlang der Leipziger Straße bis zur ausgedienten Wasserspeicheranlage am Zschölkauer Weg in Podelwitz. Das dortige noch bestehende künstliche Rückhaltebecken werde samt Folierung zurückgebaut, sagt Knoblich. An seiner Stelle entsteht eine Erdmulde mit Anschluss an den Lober. Diese diene dann der Landwirtschaft und dem Hochwasserschutz gleichermaßen.

Gemeinde Rackwitz: Sorgen bereitet der Starkregen

Durch die beiden Umbauten können 50 000 Kubikmeter Wasser mehr gesammelt werden. Damit werden nicht nur Podelwitz und Rackwitz bei Starkregen entlastet, sondern alle weiteren Orte entlang des Loberlaufs in der Region, erklärt Knoblich. Also auch Zschortau, Brodau und Delitzsch. Das Vorhaben wird etwa 500 000 Euro kosten, wobei Rackwitz mit einer Förderung von 80 Prozent für den Rückbau des Rückhaltebeckens und mit 90 Prozent für die Renaturierung rechnet.

Der Gemeinde sei es wichtig gewesen, den Hochwasserschutz im Einklang mit dem Pächter der Felder zu realisieren, sagt Schwalbe. „Das mag jetzt alles weit weg sein“, so der Bürgermeister weiter. Doch erst vor einigen Jahren haben einige Ortsteile unter Wasser gestanden. Der Gemeinde bereite vor allem der Starkregen Sorgen, in dessen Folge große Wassermengen in kürzester Zeit zu bewältigen sind. Infolge des Klimawandels sei damit zukünftig häufiger zu rechnen. Mit der Renaturierung des Lobers können laut Schwalbe die Ortsteile und das Eigentum der Bürger und Bürgerinnen geschützt werden.

