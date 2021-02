Delitzsch

Kritik aus den Reihen der Soldaten erreichte die LVZ-Redaktion dieser Tage. Lehrgangsteilnehmer der Unteroffizierschule des Heeres (USH) kritisieren die Umsetzung der Covid-19-Verordnungen des Freistaates Sachsen und der Hygienevorschriften in der Feldwebel-Boldt-Kaserne. Sie hätten Angst, sich anzustecken. In der Kaserne soll es eine Friseurstube geben, die von einer zivilen Friseurin betrieben werde. Der Lockdown im Freistaat Sachsen gelte nach Meinung der Soldaten auch für diese Friseurstube.

Lehrgangsteilnehmer aus 16 Bundesländern

Weiter heißt es, in die Kaserne kommen wöchentlich Lehrgangsteilnehmer aus allen 16 Bundesländern ungetestet zusammen. Und diese bewegen sich unter der Woche auch außerhalb der Kaserne und nutzen den Friseur. Freitagnachmittag fahren die Lehrgangsteilnehmer, zum großen Teil, wieder in ihre Heimat-Standorte. Ebenso das Stammpersonal der Unteroffizierschule.

Maskenpflicht werde ignoriert

In der Truppenküche sollen die Soldaten und Zivilangestellten gemeinsam an Tischen sitzen, der Mindestabstand werde nicht eingehalten, so die Vorwürfe. Die Maskenpflicht werde zum Teil ignoriert. Linien zum Anstellen und Warten vor Einrichtungen ebenso. In Büros werde auch zu zweit gearbeitet ohne physische Trennung.

Die Lehrgangsteilnehmer hätten auf diesem Wege informiert, in der Hoffnung auf Gleichberechtigung und Richtigstellung der Covid-19-Verordnungen des Freistaates Sachsen in der Boldt-Kaserne. „Ich habe Angst um meine Familie und auch, mich selbst mit Covid-19 anzustecken und einen schlimmen Verlauf zu haben. Auch wenn ich Soldat bin“, schreibt einer der Soldaten, die lieber anonym bleiben möchten, deren Namen der Redaktion aber vorliegen.

Das antwortet die Unteroffizierschule

Was sagt die Führung der Kaserne dazu? Die LVZ hat nachgefragt. „Als militärische und zivile Angehörige der Unteroffizierschule des Heeres handeln wir in der pandemischen Ausnahmesituation im Kampf gegen Covid-19 verantwortungsbewusst und immer im Sinne des Gesundheitsschutzes der Menschen“, lautet die erste Aussage, ohne dabei in der Folge auf konkrete Fragen einzugehen.

Vorgaben werden umgesetzt

Die aktuellen Vorgaben der Bundesregierung zur Pandemiebekämpfung haben auch Auswirkungen auf den Dienst in Delitzsch und werden umgesetzt, erklärt die USH. Vorrangiges Ziel bleibe, den Gesundheitsschutz aller Angehörigen mit der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft in Einklang zu bringen.

Zahlreiche Maßnahmen

Die Unteroffizierschule des Heeres wende dazu laut eigenen Angaben unter anderem nachfolgende Maßnahmen an, um den Ausbildungsbetrieb nicht einstellen zu müssen: Nicht unmittelbar mit der Ausbildung betroffenes Personal wurde ins Homeoffice überführt; der Schulstab arbeite im Schichtbetrieb. Besprechungen, Konferenzen und Tagungen werden video- beziehungsweise webbasiert durchgeführt, um die persönlichen Kontakte und zusätzliche Pendelbewegungen zu verringern. Wo jedoch Präsenzdienst unerlässlich sei, greifen die bestehenden Hygiene- und Abstandskonzepte. Die Hörsaalstärken wurden halbiert, Unterbringung der Soldatinnen und Soldaten erfolge in Einzelstuben, nicht laufbahnrelevante Lehrgänge seien ausgesetzt, Ausbildungsinhalte werden – wo immer möglich – nach draußen verlegt, Ausbildung erfolge ausschließlich in fest definierten Kohorten, Verpflegungseinnahme nach zugewiesenen Verpflegungszeiten. Um den Gesundheitsschutz noch weiter zu erhöhen, sei bereits vor Wochen die Beschaffung und Verteilung von medizinischen Masken eingeleitet worden.

Bisher vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen

Bisher sei die Unteroffizierschule des Heeres vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Insgesamt liege das Infektionsgeschehen innerhalb der Liegenschaft deutlich unter dem des Landkreises, teilt die Pressestelle mit. „Wir nehmen die Sorgen und Ängste aller Soldaten am Standort Delitzsch wahr. Regelmäßig überprüfen wir, wo und ob Anpassungen unseres Hygienekonzeptes notwendig werden und justieren nach, wo notwendig“, heißt es abschließend. Die Lehrgangsteilnehmer werden es erleben, ob und wo nachjustiert wird.

Von Frank Pfütze