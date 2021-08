Delitzsch

Der Karneval fiel aus. „Aber wir sind froh, dass wir im Juni wieder loslegen durften“, sagt Stefan Dathe, der Vorsitzende des Delitzscher Carneval Vereins (DCV). Nun soll auch das Beste aus der Zeit gemacht werden. Da startet zum Beispiel das Tanztraining. Nicht allein bei den Großen. Nach anderthalb Jahren Stillstand muss bei den Jüngsten von Null angefangen werden. Es wird eine neue Gruppe für die Vier- bis Sechsjährigen aufgemacht.

Die Theatergruppe probte inzwischen an vielen Sonntagen. Das Weihnachtsmärchen, mit dem der DCV sonst unterwegs ist, musste ja ausfallen. „Wir können auch keines der Stücke verwenden. Denn wir können doch im Sommer keinen Weihnachtsmann auf die Bühne schicken“, erklärt Manfred Sacher, Regisseur und Autor der Stücke der Gruppe. Also hat er etwas Neues verfasst: „Der versteinerte Märchenwald“. Dieser Tage wurde es den Kindern im Hort Loberaue und im Behindertenzentrum vorgeführt. Hexe Gundula, Trolle, Druiden verbünden sich, um sich gegen einen mächtigen Zauberer zu wehren.

Fasching im Sommer

In Hohenroda sind die DCV-Akteure im Programm zum Dorffest und bei den Festtagen am Schloss gebucht. Und am 3. September soll es tatsächlich einen Sommerfasching geben. Die Urlaub-Meehr-Bar hat sich dabei mit dem Männerballett zusammengetan. Denn die Zusammenarbeit im Kulturhaus Markt Zwanzig ist in guter Erinnerung. Leider musste Müller dieses Objekt am Markt aufgeben.

Bühne frei im Vereinshaus

Deshalb baut der DCV inzwischen sein Vereins- und Trainingsdomizil an der Benndorfer Landstraße auch für die Karnevalsveranstaltungen aus. „Wir haben unsere Bühne fertig“, berichtet Dathe. Probleme machen vor allem die Finanzen. Aktuell gibt es unter der Rubrik „Einnahmen“ nur die Mitgliedsbeiträge. Aber die Kinder sind gewachsen und brauchen neue Kostüme. Deshalb werden Anträge für Fördergeld geschrieben. Außerdem war der DCV in Sachen Fortbildung erfolgreich, so Dathe: „Wir haben jetzt drei neue Trainer.“

Von Heike Liesaus