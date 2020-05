Sonderausstellung: Spuren des Industrie-Booms in Delitzsch

Delitzsch

Sachsen blickt auf 500 Jahre Industriekultur zurück. Besonders Südwestsachsen war eines der ersten und wichtigsten Zentren europäischer Industrialisierung. Delitzsch war da eher spät dran. Hier kam der Boom in der Gründerzeit – als Delitzsch übrigens zu Preußen gehörte. Die Loberstadt wurde dann zum Zentrum der Nahrungs- und Genussmittel-Industrie, der Metallverarbeitung und der Herstellung von Schädlingsbekämpfungsmitteln.

Wanderausstellung des Werkbundes Die Wanderausstellung „Industriearchitektur in Sachsen – erhalten, erleben, erinnern“ des Deutschen Werkbundes Sachsen ist bis zum 14. Juni im Barockschloss Delitzsch zu Gast. Für ihre Station in der Loberstadt wurde sie mit interessanten lokalen Objekten unter dem Titel „Von Schädlingen, Schienen, Schokolade“ vervollständigt. Das Museum hatte die Delitzscher, die einst mit den Werken in Verbindung standen, aufgerufen, eventuell noch vorhandene Arbeitsutensilien zur Verfügung zu stellen. Die Besucher erfahren auch, welche Entwicklung Industrie-Architektur von der Fabrik als Palast der Arbeit bis zum heutigen Industriebau als Hölle automatisierter Technik durchlief. Wichtige Bauten aus Leipzig, Chemnitz und Dresden werden vorgestellt. Bisher kann das Museum im Delitzscher Barockschloss ebenso wie die Touristinformation aus organisatorischen Gründen trotz der Lockerung der allgemeinen Corona-Bestimmungen noch nicht öffnen. Aber das Begleitbuch zur Ausstellung ist auf der Delitzsch-Website www.delitzsch.de unter Mein Delitzsch, Aktuelles, Sonderausstellung zu finden und kann heruntergeladen werden.

Die Zuckerfabrik

Auch die Zuckerfabrik, das spätere Biomassekraftwerk, gehörte lange zu den Wahrzeichen der Stadt. 1890 entstand die Zuckerfabrik. Bis Anfang der 1980er Jahre wuchs das Werk zum größten seiner Branche in der DDR. Nach der Wiedervereinigung kam die Modernisierung. Doch 2000/01 wurde die letzte Zuckerkampagne gefahren. 2002 ging das Biomassekraftwerk in Betrieb, das vor vier Jahren Insolvenz anmeldete. Aus dem einstigen Gewerbestandort soll nun ein Wohnquartier für rund 1100 Menschen in Einzel- und Reihenhäusern werden. Der Investor des Wohngebiets plant den Komplettabbruch der Gebäude.

Anzeige

Das Krankenkassen-Gebäude

Das AOK-Gebäude in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Quelle: Wolfgang Sens

Nur wenigen Versicherten, die heute etwas bei der AOK Plus in Delitzsch zu erledigen haben, wird bewusst sein, dass sie sich in einem Gesamtkunstwerk bewegen. Auf der Denkmalliste wird dem Gebäude kunsthistorische, ortsgeschichtliche und baugeschichtliche Bedeutung zugemessen. Das Schmuckstück ist gekennzeichnet von einer aufwändigen Klinkergestaltung der Fassade. Dieser repräsentative Bau zeigte, dass die Bedeutung der Ortskrankenkassen gewachsen war. Diese wurden 1884 gegründet. Ein Jahr zuvor war die gesetzliche Krankenversicherung von Reichskanzler Otto von Bismarck gegründet worden. Zuerst versicherten sie die Arbeiter, später auch Angestellte und Heimarbeiter.

Weitere LVZ+ Artikel

Im Delitzscher Gebäude in der Freiherr-vom-Stein-Straße 9 war 1930 Einzug. Vom 21. April bis zum 30. Juni 1945 diente es als Offizierscasino der US-Armee. Zu DDR-Zeiten wurde das Haus von den vereinigten Krankenkassen genutzt. Nach der Wiedervereinigung kam die denkmalschutzgerechte Instandsetzung.

Das RAW-Sozialgebäude

Das Sozialgebäude des früheren Reichsbahnausbesserungswerks (RAW) Delitzsch. Quelle: Wolfgang Sens

Aus der Vogelperspektive ist zu sehen, welch großen Raum das einstige Reichsbahnausbesserungswerk in der Stadt einnimmt. Heute gehört es zur RailMaint-Gruppe. Nach wie vor werden hier Bahn-Waggons gewartet und repariert. Viele Gebäude sind heute Baudenkmal: Wasserturm, Werkhalle, Verwaltungsgebäude samt Pförtnerhaus. Auch das Kulturhaus samt Saal, schlicht „Sozialgebäude“ genannt. Es wurde 1957 in Betrieb genommen.

„Es ist eines der wenigen erhaltenen Bauwerke im Stil der DDR-Staatsbauten in der Delitzscher Region“, erklärt das Museum im Begleitbuch zur Ausstellung „Erhalten, erleben, erinnern“. Die Architektur gilt als typisch für den „Sozialistischen Klassizismus“ der Stalinzeit. Das bedeutete Komfort im Betrieb: Fürs Feierabendbier war der Betriebsküche eine Gastronomie mit Bierstube angeschlossen. Es gab eine Betriebsbibliothek. Heute wird der Saal als Kantine genutzt. Sie ist normalerweise – wenn nicht gerade aus Corona-Gründen geschlossen – auch öffentlich zugänglich.

Der Obere Bahnhof

Wie ein Palast: das frühere Empfangsgebäude des Oberen Bahnhofs. Quelle: Wolfgang Sens

Heute werden hier Musical- und Theaterdarsteller ausgebildet: Wie ein Schloss mutet der Obere Bahnhof in Delitzsch mit seinen Türmchen an. Ein Schloss für die Reisenden mit dem Verkehrsmittel Bahn, das Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr an Bedeutung gewann. Diese besonders repräsentative Ausführung eines Empfangsgebäudes hat Seltenheitswert. Dennoch teilte es das Schicksal vieler Bahngebäude: Es stand nach der Wiedervereinigung lange leer. Doch das Märchen ging gut aus: Es fanden sich private Investoren aus Delitzsch und Umgebung. Sie machten das Haus zur Theaterakademie Sachsen und zum Sitz des Theatervereins.

Die Reste des Filterturms

Die Reste des Filterturms. Quelle: Wolfgang Sens

Wasser ist Leben. Die Wasserversorgung hat sich dank Industrie für alle verbessert. Und auch Industrie braucht Wasser. Dabei sind die Bauten aus den Anfängen des Delitzscher Wasserwerks schon längst historisch und umgenutzt. Die Verwaltung der heutigen Delitzsch-Rackwitzer-Wasserversorgung sitzt deshalb in einem außergewöhnlichen Gebäude. Es ist der untere Teil des 1903 erbauten Filterturmes. Er war Ende der 1920er-Jahre verschlissen, wurde 1939 teils gesprengt, um den aufwendigeren Abriss zu vermeiden. Zurück blieb ein eingeschossiger Klinker-Rundbau. Dieser wurde dann als Lager und Garage genutzt. Für die Wasseraufbereitung folgten Neubauten nebenan. Doch dann gab es die Idee, dem Versorgungsverband einen innovativen Verwaltungssitz einzurichten. Der konnte 2008 bezogen werden.

Von Heike Liesaus