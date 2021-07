Mit 3D-Modellen, Film- und Tonmaterial sowie geretteten Gegenständen wird in einer Ausstellung auf Schloss Hartenfels in Torgau an die „verlorenen Orte“ im Delitzscher Braunkohlerevier erinnert – an die Dörfer, die einst den Tagebauen weichen mussten. Nun wurde die Schau offiziell eröffnet.